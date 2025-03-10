Conozca qué países podrán ver la primera Luna de Sangre de este 2025

El primer eclipse lunar conocido como Luna de Sangre podrá ser visto en su totalidad por los habitantes de América del Norte y del Sur la noche del jueves al viernes de la próxima semana, por lo que los aficionados a la astronomía tendrán la oportunidad de apreciar en su máxima expresión este sorprendente fenómeno.

Todas las fases del eclipse se podrán observar desde la mayor parte de América del Sur, aunque la fase total podrá verse desde Brasil, Argentina y Chile a partir de la medianoche del viernes. Al igual serán visibles desde EE. UU., Canadá y México. Además, se podrá apreciar en algunos países de Europa occidental, como España, Francia y el Reino Unido, así como en África y el este de Asia.

Este se produce cuando la Tierra se mueve directamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz de nuestra estrella y proyectando una sombra sobre la superficie lunar durante 65 minutos. Mientras esto sucede, nuestro satélite adquiere un tono rojizo, y es el mismo fenómeno que da a los amaneceres y atardeceres sus característicos colores.

La fase total del espectáculo que podrán observar las personas, es decir, cuando nuestro satélite se encuentre completamente dentro de la sombra, tendrá lugar entre las horas 06:26 de la tarde y las 07:31 de la noche. Luego, el eclipse volverá a presentar una fase parcial que durará hasta las 08:47, más adelante, una fase penumbral que terminará a las 10:00 de la noche.

