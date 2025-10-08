Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Consecomercio prevé incremento del 10% en las ventas decembrinas: Créditos y financiamientos toma auge

El acceso a créditos y financiamiento a través de plataformas como Cashea y bancos impulsan la compra

Por Javier Sanchez

Consecomercio prevé incremento del 10% en las ventas decembrinas: Créditos y financiamientos toma auge
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, señaló que este mes de diciembre podría presentar un incremento del 10% en las ventas, con respecto al mismo mes de 2024.

Asimismo, aclaró que este tipo de proyecciones se pueden llegar a ver «condicionadas a la toma de decisiones de políticas macroeconómicas y entornos geopolíticos».

El poblema es el diferencial

Rodríguez sostuvo que el mayor problema que tiene el sector comercio en la actualidad es el diferencial cambiario, «ni siquiera el de la inflación que podemos estar haciendo estimaciones promedio del 250% para el cierre del año».

En este sentido, advirtió que «hay que colocar más divisas para las áreas prioritarias, para las áreas que se consideren importantes, porque si no eso va a traducirse en incremento de precios, en ajustes y al final el mercado tiene un signo importante».

No obstante, aclaró que para el sector comercio nacional tampoco es beneficioso ajustar los precios, porque esto puede derivar en menos ventas, «no es eso lo que queremos», indicó.

Por último, reveló que recientes estudios de mercado indican que el 63% de la población no tiene una capacidad importante de compra y solo se limita a adquirir alimentos, medicinas y artículos de aseo.

«Lo que nosotros quisiéramos es vender mucho más volumen, no ajustar precios, pero tenemos algunas realidades que tenemos que enfrentar», sentenció Rodríguez.

Banca y Negocios/ Foto: Xiomara Solano

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trujillo habilita infraestructura para recibir vuelos internacionales durante canonización de JGH

Trujillo habilita infraestructura para recibir vuelos internacionales durante canonización de JGH

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

La pluma que bordó la fe zuliana

La pluma que bordó la fe zuliana

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

"Yo si soy una dama, payasa": Fuerte enfrentamiento entre la hija de Diomedes Díaz y la viuda de Martín Elías

Noticias Relacionadas

Deportes

Falleció el boxeador venezolano Eleazar Aguilera tras estar meses en coma

Aguilera había sido hospitalizado el pasado 6 de abril luego de que se presentaran ciertas irregularidades durante un combate por el título FEDELATIN

Nacionales

Trujillo habilita infraestructura para recibir vuelos internacionales durante canonización de JGH

Se mejorarán las vías de acceso a Isnotú y otros puntos turísticos, facilitando el traslado seguro de los peregrinos
Al Dia

Primero Shakira y ahora Salma: Nos quieren matar, ¡de pana!

Salma Hayek volvió a encender las redes con un video donde se le ve bailando con la naturalidad y el…
Educación

Venezuela obtiene oro, plata y bronce en la Olimpiada de Nanotecnología

El evento fue organizado e impulsado por la República Islámica de Irán, con la participación de distinguidos jueces

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025