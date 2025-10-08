Consecomercio prevé incremento del 10% en las ventas decembrinas: Créditos y financiamientos toma auge

El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, señaló que este mes de diciembre podría presentar un incremento del 10% en las ventas, con respecto al mismo mes de 2024.

Asimismo, aclaró que este tipo de proyecciones se pueden llegar a ver «condicionadas a la toma de decisiones de políticas macroeconómicas y entornos geopolíticos».

El poblema es el diferencial

Rodríguez sostuvo que el mayor problema que tiene el sector comercio en la actualidad es el diferencial cambiario, «ni siquiera el de la inflación que podemos estar haciendo estimaciones promedio del 250% para el cierre del año».

En este sentido, advirtió que «hay que colocar más divisas para las áreas prioritarias, para las áreas que se consideren importantes, porque si no eso va a traducirse en incremento de precios, en ajustes y al final el mercado tiene un signo importante».

No obstante, aclaró que para el sector comercio nacional tampoco es beneficioso ajustar los precios, porque esto puede derivar en menos ventas, «no es eso lo que queremos», indicó.

Por último, reveló que recientes estudios de mercado indican que el 63% de la población no tiene una capacidad importante de compra y solo se limita a adquirir alimentos, medicinas y artículos de aseo.



«Lo que nosotros quisiéramos es vender mucho más volumen, no ajustar precios, pero tenemos algunas realidades que tenemos que enfrentar», sentenció Rodríguez.

Banca y Negocios/ Foto: Xiomara Solano