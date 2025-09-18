Continúa la maniobra de campaña "Caribe Soberano 200″ en La Orchila

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó este jueves 18 de septiembre, que Venezuela eleva el "apresto operacional de cara al Caribe", en medio de las hostilidades de EE.UU. en la región.

"Estamos preparándonos en el terreno para así elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela", dijo Padrino en un video compartido en sus redes sociales.

En esas imágenes, el ministro mostró el despliegue de maniobras terrestres, aéreas y navales, en el marco de la campaña "Caribe Soberano 200″ que se desarrolla en la isla de La Orchila y en las aguas jurisdiccionales venezolanas.

"Estamos elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe", sostuvo Padrino.

Noticia al Día/Información de Globovisión