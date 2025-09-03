Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Continuarán las lluvias en el Zulia y varios estados del país este miércoles 3-Sep

Se espera que la onda tropical 33 llegue al país en las próximas horas

Por María Briceño

Continuarán las lluvias en el Zulia y varios estados del país este miércoles 3-Sep
Foto: Will Marval
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En su boletín diario, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que en horas de la mañana se esperan algunas lluvias y chubascos dispersos, principalmente sobre la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, parte de los Llanos Centrales, Llanos occidentales, Andes y el Zulia. En el resto del país predominará cielo parcialmente nublado.

Para después del mediodía se advierte que habrá un aumento en las lluvias, que pueden ser de moderadas a fuertes con actividad eléctrica y ráfagas de viento en áreas de Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira, Portuguesa, Barinas, Apure, Bolívar y Amazonas; aunque en Delta Amacuro y Monagas se espera que haya posibles chubascos.

Se esperan acumulados pluviométricos entre tres y 35 milímetros (mm) en varias regiones del país, coincidiendo con la llegada de la onda tropical número 33 al Esequibo en las próximas horas y el arribo entre el 10 y 11 de agosto de la onda 34, que tiene un 70% de desarrollarse como ciclón en durante los siete días siguientes sin que represente peligro directo para Venezuela.

Lee también: Pronostican lluvias en el Zulia en las próximas horas

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Detectan nueva especie de mosquito en Venezuela, potencial transmisor de malaria

Detectan nueva especie de mosquito en Venezuela, potencial transmisor de malaria

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Petro propondrá en la ONU una

Petro propondrá en la ONU una "fuerza de paz" para Gaza

"China es imparable": Xi Jinping en desfile militar junto a Putin y Kim Jong-un

Director ejecutivo polaco se disculpa por robarle la gorra a un niño en el US Open

Director ejecutivo polaco se disculpa por robarle la gorra a un niño en el US Open

Merlina regresa con más misterio

Merlina regresa con más misterio

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

INTT realizará operativo para trámites vehiculares en el Zulia desde este 3 al 6-Sep

INTT realizará operativo para trámites vehiculares en el Zulia desde este 3 al 6-Sep

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Noticias Relacionadas

Internacionales

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Donald Trump anunció que el Ejército estadounidense había "liquidado a tiros" y "eliminado" una embarcación que transportaba drogas

Sin categoría

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Fue el primer venezolano en la historia en vender más de un millón de discos.
Internacionales

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Donald Trump anunció que el Ejército estadounidense había "liquidado a tiros" y "eliminado" una embarcación que transportaba drogas

Educación

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Las clases inician el próximo 15 de septiembre

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025