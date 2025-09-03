Continuarán las lluvias en el Zulia y varios estados del país este miércoles 3-Sep

En su boletín diario, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que en horas de la mañana se esperan algunas lluvias y chubascos dispersos, principalmente sobre la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, parte de los Llanos Centrales, Llanos occidentales, Andes y el Zulia. En el resto del país predominará cielo parcialmente nublado.

Para después del mediodía se advierte que habrá un aumento en las lluvias, que pueden ser de moderadas a fuertes con actividad eléctrica y ráfagas de viento en áreas de Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira, Portuguesa, Barinas, Apure, Bolívar y Amazonas; aunque en Delta Amacuro y Monagas se espera que haya posibles chubascos.

Se esperan acumulados pluviométricos entre tres y 35 milímetros (mm) en varias regiones del país, coincidiendo con la llegada de la onda tropical número 33 al Esequibo en las próximas horas y el arribo entre el 10 y 11 de agosto de la onda 34, que tiene un 70% de desarrollarse como ciclón en durante los siete días siguientes sin que represente peligro directo para Venezuela.

