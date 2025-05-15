Convocan a marchar este jueves para celebrar el "rescate" de la niña Maikelys Espinoza

El vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nahum Fernández, anunció este miércoles 14 de mayo que marcharán este jueves para celebrar el rescate de Maikelys Espinoza.

“Convocamos a una movilización extraordinaria para conmemorar el Día de la Familia, la cual se llevará a cabo a partir de la 1:00 p.m., desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores”, precisó.

La información fue confirmada a través de la red social Instagram, donde Fernández amplió que sostuvo una videoconferencia con los integrantes de la Vicepresidencia de Movilización y Eventos del Psuv, los movimientos sociales y el Poder Popular organizado, en la que se abordaron temas de gran relevancia.

Este miércoles, la menor llegó al país caribeño en un avión estadounidense, en el que retornaron un total de 226 migrantes deportados por el Gobierno del mandatario Donald Trump, a quien Maduro agradeció por el regreso de la niña.

La primera dama, Cilia Flores, recibió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, a la pequeña, junto al ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien calificó este hecho como "una gran victoria".

Noticia al Día / Nahum Fernández en Ig