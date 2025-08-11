Crecida del Río Orinoco afectó a más de 190 familias en Monagas

La crecida del Río Orinoco dejó al menos 193 familias afectadas en el municipio Sotillo, estado Monagas, luego de que varias comunidades fluviales quedaran bajo las aguas.

El gobernador Ernesto Luna, junto al alcalde José Gregorio Maldonado, se trasladó hasta la comunidad de Punto de Piedra de Barrancas, una de las más golpeadas por el desbordamiento, para constatar los daños y coordinar la atención a los afectados.

“Los niveles de afectación en varias comunidades fluviales del municipio Sotillo son bastante altos. 193 familias están anegadas en algunas viviendas”, expresó Luna durante el recorrido.

Entregaron ayuda y atención médica

Las autoridades regionales activaron un operativo de atención inmediata, entregando cocinas, bolsas de comida, colchonetas y medicamentos, además de prestar asistencia médica a quienes lo necesitaban.

El gobierno aseguró que se mantendrá desplegado en la zona, monitoreando el comportamiento del río y brindando apoyo a las familias mientras se estabiliza la situación.

Noticia al Día / Unión Radio