Viernes 12 de septiembre de 2025
Nacionales

Cuatro niños venezolanos migrantes retornan al país para abrazar a sus familiares

Los menores —Yoel Zerpa, José Daniel Urdaneta, Breithker Mosquera y Dominic Carmona— se reencontraron con sus familiares en Venezuela, luego de permanecer separados durante varios meses. Fabri destacó que el retorno fue posible gracias a la intermediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, y expresó su agradecimiento por las gestiones realizadas

Por Andrea Guerrero

Cuatro niños venezolanos migrantes retornan al país para abrazar a sus familiares
Foto: VTV
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cuatro niños venezolanos que permanecían en Estados Unidos fueron repatriados recientemente como parte de las gestiones impulsadas por el Plan Vuelta a la Patria, según informó Camilla Fabri, presidenta de dicho programa, a través de sus redes sociales.

Los menores —Yoel Zerpa, José Daniel Urdaneta, Breithker Mosquera y Dominic Carmona— se reencontraron con sus familiares en Venezuela, luego de permanecer separados durante varios meses. Fabri destacó que el retorno fue posible gracias a la intermediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, y expresó su agradecimiento por las gestiones realizadas.

La vocera del plan señaló que se había recibido una lista de nueve niños, pero solo cuatro lograron regresar en esta fase. “Cada niño que vuelve con su familia representa una victoria para nosotros”, afirmó.

El presidente Nicolás Maduro, en una rueda de prensa ofrecida el pasado 1 de septiembre, solicitó públicamente el apoyo de la primera dama de Estados Unidos para facilitar el retorno de menores venezolanos que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según cifras oficiales, más de 70 niños y niñas estarían en proceso de repatriación.

Las autoridades venezolanas reiteraron su compromiso de continuar las gestiones diplomáticas para garantizar el reencuentro familiar de los menores en el marco del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Se recupera joven bombero aeronáutico tras explosión en Zona Industrial de San Francisco

Se recupera joven bombero aeronáutico tras explosión en Zona Industrial de San Francisco

Cuatro niños venezolanos migrantes retornan al país para abrazar a sus familiares

Cuatro niños venezolanos migrantes retornan al país para abrazar a sus familiares

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Fue un milagro"

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco:

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

"El milagro de vida" ocurrido tras potente explosión en la zona industrial reavivó la fe de los sanfranciscanos

Noticias Relacionadas

Zulia

Se recupera joven bombero aeronáutico tras explosión en Zona Industrial de San Francisco

Presentaba somnolencia y una herida abierta en la zona occipital, con exposición de fractura
Nacionales

Incendio en galpón cercano al aeropuerto de La Paragua, Bolívar

Según testimonios de vecinos, las llamas habrían afectado severamente la infraestructura del lugar
Al Dia

Sigue cayendo el Ingreso Contra la Guerra Económica por Patria

El monto asignado este mes de agosto es de 18 mil 720 bolívares

Al Dia

Copa Airlines trabaja para restablecer todas sus rutas en Venezuela

El gerente de la aerolínea explicó que ya cuentan con dos frecuencias diarias a Maiquetía, y están en trámites con la autoridad aeronáutica para poder iniciar la tercera


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025