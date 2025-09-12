Cuatro niños venezolanos migrantes retornan al país para abrazar a sus familiares

Cuatro niños venezolanos que permanecían en Estados Unidos fueron repatriados recientemente como parte de las gestiones impulsadas por el Plan Vuelta a la Patria, según informó Camilla Fabri, presidenta de dicho programa, a través de sus redes sociales.

Los menores —Yoel Zerpa, José Daniel Urdaneta, Breithker Mosquera y Dominic Carmona— se reencontraron con sus familiares en Venezuela, luego de permanecer separados durante varios meses. Fabri destacó que el retorno fue posible gracias a la intermediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, y expresó su agradecimiento por las gestiones realizadas.

La vocera del plan señaló que se había recibido una lista de nueve niños, pero solo cuatro lograron regresar en esta fase. “Cada niño que vuelve con su familia representa una victoria para nosotros”, afirmó.

El presidente Nicolás Maduro, en una rueda de prensa ofrecida el pasado 1 de septiembre, solicitó públicamente el apoyo de la primera dama de Estados Unidos para facilitar el retorno de menores venezolanos que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según cifras oficiales, más de 70 niños y niñas estarían en proceso de repatriación.

Las autoridades venezolanas reiteraron su compromiso de continuar las gestiones diplomáticas para garantizar el reencuentro familiar de los menores en el marco del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional.

