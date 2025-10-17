Declaran no laborables los días 19 y 20 de octubre por canonización de santos venezolanos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este viernes el decreto que declara los días 19 y 20 de octubre como días de júbilo nacional y no laborables, en honor a la canonización de la Madre Carmen Rendiles y del Dr. José Gregorio Hernández, figuras emblemáticas de la fe católica venezolana.

Durante el acto oficial, el mandatario agradeció la intercesión del Papa Francisco para hacer posible la santificación de ambos venezolanos ante la Iglesia católica y el mundo. “Es un reconocimiento a la espiritualidad, al servicio y al legado de quienes han dedicado su vida, a la fe y al bienestar del pueblo”, expresó.

La canonización de la Madre Carmen Rendiles y del Dr. José Gregorio Hernández representa un hito histórico para la comunidad católica nacional, que celebra con fervor el reconocimiento oficial de estos dos referentes de devoción, servicio y entrega.

Noticia al Día / VTV