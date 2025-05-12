Delcy Rodríguez a EEUU: "El que quiera nuestro petróleo y gas debe pagarlo"

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió contundentemente a recientes declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, enfatizando que cualquier nación interesada en el petróleo y gas venezolano deberá pagar por ellos.

"Hoy los recursos energéticos y las gigantes reservas de petróleo y gas de Venezuela son del pueblo y están al servicio del desarrollo nacional y de relaciones internacionales de cooperación justas", afirmó Rodríguez.

Sus declaraciones se producen en respuesta a las afirmaciones de Wright sobre la intención del presidente Donald Trump de influir en un cambio político en Venezuela "a toda costa".

La vicepresidenta subrayó que en Venezuela prevalecerá la ley ante cualquier intento de apropiación de sus recursos energéticos. Asimismo, recordó que el periodo de «colonialismo petrolero» ejercido por EE. UU. durante la época puntofijista fue terminado por el Comandante Hugo Chávez, consolidando la soberanía energética del país.

"Más nunca volverá la tiranía del agresor económico hegemónico", aseveró Rodríguez, reafirmando la postura del Gobierno nacional de proteger sus recursos estratégicos y utilizarlos para el bienestar de la población y la cooperación equitativa con otras naciones.

Noticia al Día con información de VTV