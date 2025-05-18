Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

Delegación venezolana estuvo en misa de entronización del papa León XIV

La delegación venezolana, encabezada por la alcadesa de Caracas, Carmen Meléndez, estuvo presente en la Plaza San Pedro durante la misa de entronización del papa León XIV

Por Ernestina García

Delegación venezolana estuvo en misa de entronización del papa León XIV
Foto: papa León dando la misa
La delegación venezolana, encabezada por la alcadesa de Caracas, Carmen Meléndez, estuvo presente en la Plaza San Pedro durante la misa de entronización del papa León XIV que se llevó a cabo este domingo 18 de mayo.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta en Instagram, Meléndez documentó parte de los acontecimientos que se vivieron en el Vaticano en la Eucaristía donde se oficializó el inicio del ministerio de León XIV.

En un primer video, la alcaldesa de Caracas señaló que estaba «a minutos de comenzar» el acto católico, el cual calificó de «histórico» y «hermoso».

"Un día histórico para el mundo! El pueblo católico saluda y acompaña a nuestro Papa León XIV en esta eucaristía emblemática para la paz, la armonía y el amor que deben prevalecer siempre como valores fundamentales de la Humanidad. Bendito sea nuestro Sumo Pontífice, y que Dios le acompañe en todo momento en esta importante responsabilidad".

En una posterior publicación, en la que sale acompañada por el excanciller Roy Chaderton y el embajador de Venezuela en la Santa Sede, Franklin Mauricio Zeltzer Malpica, Meléndez dijo que era un «día bendito» tras asistir a la misa de León XIV y señaló que tuvo la oportunidad de conversar con él y darle los saludos del presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, Chaderton señaló que la llegada del nuevo papa le recuerdan tiempos de su juventud el tema de la encíclica del papa León XIII, al decir que es cercana al fallecido Francisco y al presidente Maduro.

Entretanto, Zeltzer Malpíca señaló estar contento por la inauguración del pontificado de León XIV y manifestó esperar que continúe con el legado que dejó Jorge Mario Bergoglio de amar a los pobres y necesitados, al igual que espera que «sigamos teniendo un papa amigo».

El papa León XIV saludó en el interior de la basílica de San Pedro, durante más de una hora, a los representantes de las cerca 150 delegaciones internacionales que asistieron a la misa de inicio de pontificado y con algunos conversó largo y tendido, como con los Reyes de España o los presidentes latinoamericanos.

Noticia al Día

