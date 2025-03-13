Desde el 21-Mar aumentarán las temperaturas en gran parte del territorio nacional

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó sobre un aumento de las temperaturas que se sentirán en Venezuela.

En un reciente reporte en sus redes sociales, el Inameh explicó el fenómeno de calor que arropará al territorio venezolano y su periodo de duración.

En tal sentido, recordó que como es de costumbre, en el mes de marzo, los rayos solaraes comienzan a incidir perpendicular sobre Venezuela, desde el sur y hacia el norte.

Mencionó que, desde el próximo 21 de marzo, comenzará un recorrido por la zona más al sur, específicamente, en Amazonas, hasta el 21 de abril de 2025, cuando saldrá de la parte continental.

Además, para el 2 de mayo en la zona marítima de la zona indular, aclara el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

Por otra parte, se prevé con mayor intensidad sobre los estados Zulia, Falcón, llanos, norte de Amazonas y Anzoátegui, con temperaturas entre los 37 °C y 39 °C.

