Designan a Camilla Fabri de Saab como presidenta de la Misión Vuelta a la Patria

Este lunes 16 de junio, la viceministra de Comunicación Internacional de la Cancillería venezolana y defensora de derechos humanos, Camilla Fabri de Saab fue designada como la nueva presidenta de la misión Vuelta a la Patria.

Es de recordar que el programa "Vuelta a la Patria" facilita el retorno seguro y digno de venezolanos que emigraron y desean regresar a su país. Este plan, promovido por la gestión del presidente Nicolás Maduro, ofrece asistencia integral a los repatriados, incluyendo apoyo legal, educativo, cultural, deportivo y socioeconómico.

Fabri de Saab sostiene una gestión fundamental por la defensa de los derechos humanos y atención a los migrantes afectados por las políticas xenófobas del Gobierno de Estados Unidos y El Salvador.

La iniciativa busca la reunificación familiar y la integración de los retornados en el proceso de recuperación nacional.

Noticia al Día con información de Globovisión