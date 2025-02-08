Desplegadas jornadas especiales de renovación de cédula desde este sábado 8-Feb en todas las oficinas del Saime del país

A través de las redes sociales del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) fue difundido un comunicado oficial donde especifican que a partir de este 8 de febrero y todos los sábados hasta el próximo 26 de abril, se habilitaron las jornadas especiales de renovación de Cédula de Identidad.

Estas jornadas de renovación de cédula se realizarán en todas las oficinas Saime del territorio nacional, "sin previa cita", en horarios comprendidos desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde.

"Todos los ciudadanos mayores de 18 años podrán acercarse a realizar el trámite sin previa cita y podrán obtener su cédula de manera expedita el mismo día", detalló el organismo.

