DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó a sus usuarios este domingo sobre los pasos a seguir si su cita para la realización de algún trámite fue fijada para este lunes, 20 de octubre, en atención al decreto del día de júbilo no laborable, por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.
A través de su cuenta en Instagram, el organismo de identificación aclaró lo siguiente: "Estimado usuario, si su cita para trámite estaba pautada para este lunes 20 de octubre y, debido al decreto presidencial no laborable, esa cita ha sido cancelada. Los invitamos a ingresar a nuestra página web www.saime.gob.ve y a reagendar su cita para una nueva fecha".
Al tiempo que recordó que reanudarán sus actividades regulares a partir de este martes, 21 de octubre en todas sus sedes a nivel nacional.
Noticia al Día