Diferida por segunda vez discusión de la reforma de Ley de comunas

En la sesión ordinaria de este 29 de octubre, la Asamblea Nacional (AN) difirió por segunda vez la discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de las Comunas y quedó reprogramada para el jueves 31, a solicitud de la diputada por Barlovento, Liliana González.

“Pido el diferimiento para hacer algunas correcciones que permitan la construcción de la arquitectura del nuevo Estado comunal, como síntesis del estado democrático social, de derecho y justicia”, expresó González.

En la propuesta del orden del día se propuso la incorporación de un nuevo epígrafe, que pasaría a ser parte del artículo 20, quedando redactado de la siguiente manera “proceso de renovación de las vocerías en las comunas”.

En este mismo orden, se aprobó un nuevo artículo, el número 20 quedando así “el proceso de renovación y actualización de las vocerías en la comuna es permanente, sujeto a la renovación de los consejos comunales que integran la comuna en cumplimiento a los lapsos establecidos por el” Ministerio del poder popular con competencia en la participación ciudadana.

Los diputados también aprobaron un nuevo título, que pasaría a ser el tercero “de la organización de la comuna”. Asimismo, un nuevo capítulo que pasaría a ser el capítulo primero “de la estructura de Gobierno de la comuna”.

Con información de 800 Noticias