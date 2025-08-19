Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Diócesis de Trujillo presentó agenda por la canonización de JGH

La canonización será el 19 de octubre de 2025

Por María Briceño

Diócesis de Trujillo presentó agenda por la canonización de JGH
Foto: Diócesis de Trujillo
La iglesia católica del estado Trujillo ha preparado una amplia agenda diocesana en el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández, así lo señaló este lunes 19 el obispo de la Diócesis de Trujillo, monseñor Jose Trinidad Fernández Angulo.

Monseñor Hernández, indicó que la "celebración por todo lo alto de nuestro José Gregorio Hernández, sea el punto de inicio de la transformación de la vida, del ser trujillano en Dios", haciendo alusión al valor de atender a los demás como lo hizo el beato.

Informó que el 19 de octubre, día central de la canonización de José Gregorio Hernández Cisneros en Roma, a las 3 de la mañana será la transmisión en los espacios del Santuario con pantallas para la congregación de los peregrinos.

A las 12 del mediodía será la santa misa, luego de recibir la peregrinación que partirá desde Valera con la imagen hiperrealista del médico de los pobres hasta Isnotú, la cual será presidida por monseñor Ramón Aponte, obispo emérito de Valle de La Pascua y nativo de la población de Carache, estado Trujillo.

Asimismo, mencionó el obispo Fernández que el 25 de octubre será la celebración religiosa en la ciudad de Caracas con la presencia de los obispos del país y un gran conglomerado de creyentes.

Agregó que el 26 de octubre será la gran fiesta litúrgica por el nacimiento de José Gregorio Hernández y su día como santo; la eucaristía se llevará a cabo a las 12 del mediodía en el Santuario de Isnotú presidida por el cardenal Baltazar Porras.

“El día 1 de noviembre tendremos la eucaristía de acción de gracias en el Santuario de Isnotú presidida por el Nuncio Apostólico monseñor Alberto Ortega Marín, junto a los obispos de Venezuela, sacerdotes y fieles peregrinos de diversas partes del país”, aseveró.

Otros eventos

Monseñor José Trinidad Fernández acotó que en el marco de la celebración de la canonización del hijo ilustre de Isnotú cada parroquia eclesiástica ha efectuado diversas actividades, entre ellas los peregrinajes hacia el Santuario.

Igualmente, señaló que el 6 de septiembre a las 10 am se realizará por primera vez la ordenación de tres nuevos sacerdotes para la iglesia trujillana en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, como recordatorio al amor que sentía el beato por la figura del sacerdote.

“Es otra oportunidad para ganar la indulgencia porque Isnotú fue elegido como puerta santa en el año del jubileo. Es un acontecimiento que vamos a vivir como un regalo de Dios. José Gregorio amaba mucho la figura del sacerdote”, expresó.

También se refirió al libro del presbítero José Magdaleno Álvarez titulado “100 preguntas y respuestas indispensables sobre San José Gregorio Hernández Cisneros y su devoción”, el cual será bautizado próximamente.

La programación continuará el 12 de octubre con la tradicional marcha por la fe y la paz liderada por la juventud en homenaje a José Gregorio. El día 31 de octubre se tiene previsto un concierto por parte de los niños en honor al santo trujillano.

“José Gregorio es un regalo de Dios para nosotros, los trujillanos y venezolanos”, puntualizó monseñor Fernández.

Lee también: Escultura de José Gregorio Hernández fue vandalizada en Baruta

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias

