Diócesis de Trujillo solicita reactivación de vuelos internacionales en el occidente del país para la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

La Diócesis del estado Trujillo considera necesario habilitar vuelos internacionales para los devotos de José Gregorio Hernández que residen en el exterior, de manera que puedan asistir sin inconvenientes a los actos protocolares en Trujillo que involucra la canonización.

En este sentido, el presbítero Magdaleno Álvarez, rector del Santuario de Isnotú, sostiene que la festividad por la canonización de José Gregorio Hernández, unirá a feligreses de diversas partes del mundo, sobre todo de Colombia y Ecuador.

Álvarez hizo hincapié en el impacto y la esperanza que representa el beato para miles de peregrinos. Con la expectativa de una afluencia masiva, especialmente de creyentes colombianos, resaltó la importancia de restablecer vuelos que faciliten la llegada de quienes desean visitar Isnotú.

“Al santuario llegan gente de Siria y Líbano, devotos de José Gregorio Hernández, incluso sin ser católico, es una cosa extraña, es muy buena, así que las fiestas serán en todas partes pero ojalá que se logre ese vuelo de Colombia para acá porque hay mucha gente que quiere venir”.

Según el presbítero Álvarez, la creencia a José Gregorio Hernández es un fenómeno mundial. Destacó especialmente la devoción en Ecuador, particularmente en Guayaquil, donde lo llaman “el hermano Gregorio” y en Colombia se le conoce como “San Gregorio”.

Noticia al Día / Con información de Los Andes Digital