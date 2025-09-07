Domingo 07 de septiembre de 2025
Al Dia

Diócesis de Trujillo solicita reactivación de vuelos internacionales en el occidente del país para la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

En este sentido, el presbítero Magdaleno Álvarez, rector del Santuario de Isnotú, sostiene que la festividad por la canonización de José Gregorio Hernández, unirá a feligreses de diversas partes del mundo, sobre todo de Colombia y Ecuador.

Por José Gregorio Flores

Diócesis de Trujillo solicita reactivación de vuelos internacionales en el occidente del país para la canonización del Dr. José Gregorio Hernández
El presbítero Magdaleno Álvarez, rector del Santuario de Isnotú. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Diócesis del estado Trujillo considera necesario habilitar vuelos internacionales para los devotos de José Gregorio Hernández que residen en el exterior, de manera que puedan asistir sin inconvenientes a los actos protocolares en Trujillo que involucra la canonización.

En este sentido, el presbítero Magdaleno Álvarez, rector del Santuario de Isnotú, sostiene que la festividad por la canonización de José Gregorio Hernández, unirá a feligreses de diversas partes del mundo, sobre todo de Colombia y Ecuador.

Álvarez hizo hincapié en el impacto y la esperanza que representa el beato para miles de peregrinos. Con la expectativa de una afluencia masiva, especialmente de creyentes colombianos, resaltó la importancia de restablecer vuelos que faciliten la llegada de quienes desean visitar Isnotú.

“Al santuario llegan gente de Siria y Líbano, devotos de José Gregorio Hernández, incluso sin ser católico, es una cosa extraña, es muy buena, así que las fiestas serán en todas partes pero ojalá que se logre ese vuelo de Colombia para acá porque hay mucha gente que quiere venir”.

Según el presbítero Álvarez, la creencia a José Gregorio Hernández es un fenómeno mundial. Destacó especialmente la devoción en Ecuador, particularmente en Guayaquil, donde lo llaman “el hermano Gregorio” y en Colombia se le conoce como “San Gregorio”.

Noticia al Día / Con información de Los Andes Digital

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Papa pide a los jóvenes no malgastar su vida durante canonización de Carlo Acutis

Papa pide a los jóvenes no malgastar su vida durante canonización de Carlo Acutis

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Carlo Acutis es proclamado como el primer santo milenial

Carlo Acutis es proclamado como el primer santo milenial

Noticias Relacionadas

Nacionales

Diócesis de Trujillo solicita reactivación de vuelos internacionales en el occidente del país para la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

En este sentido, el presbítero Magdaleno Álvarez, rector del Santuario de Isnotú, sostiene que la festividad por la canonización de José Gregorio Hernández, unirá a feligreses de diversas partes del mundo, sobre todo de Colombia y Ecuador.

Al Dia

Carlo Acutis conmovió al mundo con video en el que predice su muerte tres meses antes de fallecer

Un 12 de octubre de 2006, falleció de leucemia el primer santo mileneal

Al Dia

Ricardo Arjona reveló problemas de salud que lo alejaron de los escenarios

Ricardo Arjona confesó que fue operado de la columna
Sucesos

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

La cantidad de golpes que expuso durante su confesión, fueron consistentes con las lesiones fijadas durante el protocolo de autopsia. La violenta relación que Carlos mantenía con Daikelis motivó a que fuese echado de la casa, a la cual decidió volver resuelto a lo que hizo a la 1:00 de la madrugada del martes 2 de septiembre.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025