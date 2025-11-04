Diosdado Cabello acusa a Daniel Noboa de liderar red de narcotráfico y Maduro denuncia presencia de mafia albanesa en Colombia

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, habló este lunes contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al afirmar que contenedores con supuesta comida provenientes de ese país son confiscados diariamente en Estados Unidos, pero en realidad transportan droga camuflada entre alimentos. Según Cabello, estos envíos formarían parte de una red de narcotráfico vinculada directamente al mandatario ecuatoriano.

“Todos los días en Estados Unidos confiscan contenedores que dicen traer comida desde Ecuador, pero lo que traen es droga. Y esos negocios son del presidente de Ecuador”, expresó Cabello durante en el programa Con Maduro +, en la que también cuestionó el papel de las autoridades internacionales ante estos hallazgos.

Las declaraciones se producen en medio de un clima de tensión diplomática entre Caracas y Quito, tras la suspensión del estatuto migratorio que regulaba el ingreso de ciudadanos venezolanos a territorio ecuatoriano.

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncio a la mafia albanesa

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro denunció que la mafia albanesa opera activamente en Colombia, desde donde —según dijo— canaliza rutas de narcotráfico hacia Europa.

“Desde Colombia, esa mafia lleva droga al continente europeo. Es una red internacional que opera con impunidad”, afirmó el mandatario, sin ofrecer mayores detalles sobre la supuesta estructura criminal.

Maduro aprovechó la ocasión para reiterar que Venezuela es un territorio de paz, y que su gobierno mantiene una política firme contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Aquí no permitimos que se instalen mafias. Nuestro compromiso es con la seguridad y la estabilidad del país”, subrayó.

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no ha emitido una respuesta oficial a las nuevas declaraciones de Cabello, aunque en ocasiones anteriores el presidente Noboa ha rechazado categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Noticia al Día / VTV