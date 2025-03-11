Diosdado Cabello anunció que el Plan Vuelta a la Patria sigue

El lunes 10 de marzo, el ministro para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reafirmó que los vuelos del Plan "Vuelta a la Patria" para la repatriación de migrantes sigue.

“Nosotros aquí no vamos bozaleados, a nosotros nadie nos obliga a nada. Nosotros vamos a seguir. El Plan Vuelta a la Patria no es coyuntural, por lo que diga EE.UU".

"El Plan Vuelta a la Patria está desde el año 2018 y más de 920 mil venezolanos han regresado”, dijo Cabello al destacar que pronto vendrá un vuelo desde Bolivia con connacionales.

En tal sentido, precisó que la decisión del presidente, Nicolás Maduro, de parar el regreso de connacionales desde Estados Unidos, se produjo por la decisión de ese país de suspender la licencia de Chevron.

“Nosotros dijimos pasa algo aquí, entonces suspendemos todo, no es culpa nuestra y el partido apoya al presidente en todo esto”, subrayó al destacar que la propuesta del jefe de Estado fue una agenda cero.

Recordó que Venezuela nunca pidió a Chevron que regresara, al contrario, la empresa fue la que hizo los trámites correspondientes en los EE.UU. para venir al país. Al mismo tiempo, precisó que tras el cambio de administración en la nación norteamericana Venezuela recibió al enviado especial estadounidense, Richard Grenell, para establecer un diálogo de gobierno a gobierno.

Finalmente puntualizó: “Nosotros lo único que hemos pedido es respeto, no nos metemos en los asuntos internos de nadie y esperamos que nadie se meta en los nuestros”.

