Diosdado Cabello: Coyotes ahora estafan a migrantes con cobros para regresarlos al país por Conviasa

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en su programa radial Sin Truco ni Maña, denunció que la red de coyotes dirigida por los ultraderechistas Carlos Vecchio, David Smolansky, Leopoldo López, entre otros, ahora le ofrecen a los migrantes venezolanos que desean volver a su país "montarlos en los aviones de Conviasa y por eso les cobran".

Cabello aseguró que está practica ya la realizan en México y pidió a los venezolanos que no se dejen engañar, ya que «es bueno aclarar que no hay pago de por medio con el Plan Vuelta a la Patria (…) Venezuela es quien está haciendo todos esos trámites para que regresen».

Cabe recordar que el ministro ya había denunciado el mes pasado que estos coyotes de ultraderecha son los que se encargaban de ingresar a los venezolanos a otros países, en especial a Estados Unidos, donde les cobraban altas sumas de dinero.

«No es que yo de aquí de Venezuela voy a agarrar hacia el Darién y me voy, no, no, si usted se va al Darién y no está contactado por los coyotes no entra ¿Los coyotes? Vecchio, Smolansky, Borges, López, Juan Guaidó, Pizarro y otros. Los coyotes son una estructura criminal que opera desde EE. UU., los EE. UU. los tienen allá, si EE. UU. quiere resolver o atacar el tema de la migración tiene que ir por los coyotes que hacen política desde allá», indicó Cabello en ese momento.

El Plan Vuelta a la Patria fue una creación del Gobierno Bolivariano en 2018, actualmente, retorna a todos aquellos que desean volver a su país, y les ofrecen oportunidades de desarrollo para comenzar de cero en su ciudad natal, este plan es humanitario y no tiene costo.

Noticia al Día / VTV