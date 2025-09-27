Diosdado Cabello: El Pueblo debe prepararse en los protocolos ante cualquier situación sobrevenida

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, destacó la importancia de fortalecer los protocolos de actuación ante situaciones sobrevenidas, durante una actividad realizada en el municipio Brión como parte del simulacro nacional de atención a emergencias.

Cabello resaltó la participación activa de Protección Civil y Bomberos en el ejercicio, y extendió una invitación a los jóvenes venezolanos a inscribirse en los programas de formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), que ofrece preparación tanto para cuerpos policiales como para bomberos.

“El Pueblo debe empoderarse de estas técnicas”, afirmó el ministro, al subrayar que expertos de distintos organismos del Estado —incluyendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana— están compartiendo sus conocimientos con las comunidades para fomentar una cultura de prevención.

Asimismo, señaló que el Estado venezolano cuenta con una estructura legal y operativa consolidada en esta materia, y destacó la existencia de la Brigada de Fuerzas de Tarea Simón Bolívar, con capacidad de acción internacional.

Noticia al Día / VTV