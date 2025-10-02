Diosdado Cabello informó que Venezuela registró 189 "eventos sísmicos" en la última semana

El ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello informó que Venezuela registró en la última semana un total de 189 "eventos sísmicos" en su territorio, que citó cifras de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello señaló que, según un balance publicado la tarde de este miércoles por Funvisis organismo adscrito al Ministerio de Interior, se registraron 67 eventos sísmicos "en las últimas 24 horas", sin embargo no ofreció mayores detalles.

Funvisis publicó este miércoles en la red social X información sobre una docena de sismos de magnitudes que oscilaron entre 2,9 y 3,8, casi todos cerca del Lago de Maracaibo, en el noroeste del país, por lo que ha continuado el "enjambre sísmico iniciado el 24 de septiembre de 2025, a las 17:50″ hora local (21:50 GMT).

Hace una semana el país registró, en un lapso de siete horas, 10 sismos y 21 réplicas, uno de ellos de magnitud 6,3, como parte de un enjambre que afectó al occidente, informó entonces la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Noticia al Día con información de EFE