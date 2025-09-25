Diosdado Cabello sobre sismo: "No hubo daños mayores"

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles 24 de septiembre que el sismo que afectó a gran parte de Venezuela no causó daños por “la calidad de los edificios en el país".

Cabello, aseguró que el reciente sismo "de magnitud 5.4″ no dejó daños significativos gracias a "la calidad de las construcciones en Venezuela".

“Un temblor de 5.4 es considerable, pero la calidad de nuestros edificios, incluida la Gran Misión Vivienda Venezuela, explica por qué no hubo daños estructurales”, dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en su programa.

El movimiento telúrico se sintió en varios estados del país, lo que mantiene a los habitantes en alerta ante posibles réplicas.

Noticia al Día