Diosdado Cabello tras ejercer su voto: "El país se encuentra en completa paz"

El secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ejerció la mañana de este domingo 25 de mayo, su derecho al voto en la parroquia Furrial, ubicada en el estado Monagas, acompañado de su familia.

A su salida del centro de votación ofreció declaración a la prensa donde afirmó que hasta el momento Venezuela se encuentra en completa paz y calma, donde la única incidencia es la lluvia que se suscita en la región, sin embargo no ha sido impedimento para que las personas ejerzan su derecho al voto.

"A este pueblo no lo detiene nadie, no podrá sanciones ni persecuciones, los atajos aquí se acabaron, este pueblo sale a votar cada vez que hay elecciones. Es una manifestación de verdadera democracia protagónica el que no va a votar está dejando que otros decidan por él", declaró luego de acudir, junto a su familia, a su centro de votación en la localidad monaguense de El Furrial.

Cabello además calificó como un logro que hoy se esté eligiendo gobernador para la Guayana Esequiba. "La votación en los municipios de la Guayana Esequiba está en santa paz".

Lee también: Diosdado Cabello confirma detención de Juan Pablo Guanipa

Noticia al Día