Diosdado Cabello: Venezuela está en una guerra de resistencia prolongada

Este miércoles, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello aseguró que el país está en una “guerra de resistencia prolongada” en contra de Estados Unidos, asegurando que el oficialismo “está listo” para “ganarle” debido a la “organización” social-policial-militar.

Durante su programa Con el Mazo Dando dijo “afortunadamente, aquí en Venezuela lo que hemos conseguido es una gran fortaleza, una gran unidad como en pocos momentos. Unidad de la fuerza armada, fuerzas policiales, partidos políticos, del pueblo en la calle. Todo el mundo pendiente, en la calle. Nosotros seguiremos activos a ver quién resiste más. Una guerra de resistencia prolongada”.

El también ministro de Interiores, Justicia y Paz condenó que “grupos extremistas” intenten “evitar” la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. “Es gente amargada”, comentó. Asimismo, rechazó el “ataque” contra la Fuerza Armada y sociedad que participa en los entrenamientos para la defensa del territorio en caso de “invasión”.

Noticia al Día/Información de El Universal