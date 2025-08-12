Martes 12 de agosto de 2025
Nacionales

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024

El plan contemplaba atentados contra centros de salud, estaciones policiales y militares, instalaciones petroleras y eléctricas, así como espacios recreativos y figuras del Gobierno nacional

Por Andrea Guerrero

Diosdado Cabello: Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas desde agosto de 2024
Foto: Con el Mazo Dando
Este martes 12 de agosto, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, denunció este martes ante la Asamblea Nacional que Venezuela ha sido objeto de al menos 20 ataques terroristas desde agosto de 2024, los cuales atribuyó a sectores de la extrema derecha con respaldo del gobierno de Estados Unidos.

Durante su intervención en la sesión parlamentaria, Cabello aseguró que estas acciones se intensificaron tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto. “La extrema derecha ha sobrepasado los límites de lo políticamente permisible, alentada por organizaciones que buscan acceder al poder por vías no democráticas”, afirmó.

Según el alto funcionario, los días posteriores a las elecciones —29 y 30 de julio— se registraron intentos de desestabilización por parte de grupos opositores radicales, con el objetivo de generar alarma y terror en la población. No obstante, destacó la movilización del pueblo venezolano en defensa de la paz y la soberanía nacional.

Cabello también reveló que en diciembre se frustró un ataque violento en el estado Zulia, presuntamente coordinado por sectores empresariales y opositores. El plan contemplaba atentados contra centros de salud, estaciones policiales y militares, instalaciones petroleras y eléctricas, así como espacios recreativos y figuras del Gobierno nacional.

Operación fue dirigida desde Colombia

El vicepresidente indicó que esta operación fue dirigida desde Colombia por bandas del narcotráfico, con la participación de la dirigente opositora María Corina Machado. En el marco de las investigaciones, se logró la captura de un ciudadano albanés vinculado a mafias que operan en Ecuador.

“Estos ataques involucran a redes del narcotráfico, conspiradores y remanentes de bandas delictivas venezolanas que reciben protección en Colombia por parte de exmandatarios como Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana”, sostuvo.

En otro hecho, Cabello informó que el pasado 7 de agosto fue desarticulado un intento de atentado en las inmediaciones de Plaza Venezuela, en Caracas, donde fueron detenidas 13 personas. Asimismo, en Maturín, estado Monagas, se incautó un importante lote de material explosivo en dos galpones, incluyendo más de 51 mil unidades de cargas huecas, cordones detonantes, detonadores, pólvora, teléfonos celulares y diversos combustibles.

El vicepresidente responsabilizó directamente a Machado y al excomisionado Iván Simonovis por la planificación de estos hechos desde territorio estadounidense.

Finalmente, Cabello reiteró que los cuerpos de seguridad del Estado mantienen firme su compromiso de combatir cualquier intento de desestabilización. “Vamos a encontrarlos donde se escondan. No hay manera de que escapen. Estamos al servicio de Venezuela y de la Revolución para seguir trabajando por la paz del país”, concluyó.

Noticia al Día / VTV

