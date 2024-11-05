Dos aerolíneas venezolanas crean alianza para ampliar conexiones nacionales e internacionales

Aerolíneas Estelar y Avior Airlines anunciaron, este martes 5 de noviembre, una alianza con la cual estiman “ampliar fronteras” y expandir las posibilidades de conexión en destinos de Venezuela y fuera de sus fronteras.

A través de un comunicado difundido en el perfil de “X” @Dgaviación_, dedicado a información sobre aviación, se pudieron conocer detalles del acuerdo que establecieron las dos empresas.

“Gracias a esta alianza podremos disfrutar de una red de destinos mucho más extensa, combinando lo mejor de Avior Airlines con Aerolíneas Estelar. Desde América Latina hasta Europa, pasando por múltiples ciudades en Venezuela, sumando rutas”, indica el comunicado.

En ese sentido, entre los vuelos nacionales figuran: Santo Domingo, San Antonio del Táchira, El Vigía, Santa Bárbara del Zulia, Maturín, Barinas y la Ciudad de Madrid en España, como destino Internacional operados por Estelar.

De igual forma, en cuanto a las rutas operadas por Avior Airlines están: Barcelona, Barquisimeto, Ciudad Guayana, Las Piedras, Maracaibo, Porlamar, Puerto Ayacucho y Bogotá, Curazao y Medellín en conexión internacional.

"Estamos comprometidos a brindar más opciones, mayor conectividad, más aventuras, y el servicio de calidad que siempre nos ha caracterizado", añade la aerolínea.

Noticia al Día / Banca y Negocios