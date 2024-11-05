Sábado 23 de agosto de 2025
Dos aerolíneas venezolanas crean alianza para ampliar conexiones nacionales e internacionales

Aerolíneas Estelar y Avior Airlines anunciaron, este martes 5 de noviembre, una alianza con la cual estiman “ampliar fronteras” y…

Por Andrea Guerrero

Aerolíneas Estelar y Avior Airlines anunciaron, este martes 5 de noviembre, una alianza con la cual estiman “ampliar fronteras” y expandir las posibilidades de conexión en destinos de Venezuela y fuera de sus fronteras.

A través de un comunicado difundido en el perfil de “X” @Dgaviación_, dedicado a información sobre aviación, se pudieron conocer detalles del acuerdo que establecieron las dos empresas.

“Gracias a esta alianza podremos disfrutar de una red de destinos mucho más extensa, combinando lo mejor de Avior Airlines con Aerolíneas Estelar. Desde América Latina hasta Europa, pasando por múltiples ciudades en Venezuela, sumando rutas”, indica el comunicado.

En ese sentido, entre los vuelos nacionales figuran: Santo Domingo, San Antonio del Táchira, El Vigía, Santa Bárbara del Zulia, Maturín, Barinas y la Ciudad de Madrid en España, como destino Internacional operados por Estelar.

De igual forma, en cuanto a las rutas operadas por Avior Airlines están: Barcelona, Barquisimeto, Ciudad Guayana, Las Piedras, Maracaibo, Porlamar, Puerto Ayacucho y Bogotá, Curazao y Medellín en conexión internacional.

"Estamos comprometidos a brindar más opciones, mayor conectividad, más aventuras, y el servicio de calidad que siempre nos ha caracterizado", añade la aerolínea.

Noticia al Día / Banca y Negocios

Zulia

Prevén cielo parcialmente nublado y lluvias en Zulia y en varias zonas del país durante la noche del 23-Ago

Las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones incluyen Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes, los Andes
Educación

Falleció el expresidente de la Apucv Víctor Márquez este sábado 23-Ago

Enfrentó una dura batalla contra el cáncer
Cultura

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

La actividad agrupó a más de 40 cultores populares procedentes de once municipios del Zulia y además, contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de Cultura y del magíster Alexis Fernández, presidente de la referida institución, entre otras personalidades.
Deportes

Ronaldo Alesandro se convierte en el cuarto importado de Águilas del Zulia

Alesandro, de 27 años, tendrá su primera experiencia en la pelota invernal. El derecho actuó, entre 2018 y 2023, en el sistema de Ligas Menores de los Bravos de Atlanta

