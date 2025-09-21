Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

La congregación Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús estudia dos posibles casos que podrían llevar a los altares del mundo a la beata venezolana, madre María de San José.

El cuerpo incorrupto de la madre María de San José se exhibe desde 1994 en Maracay, en un santuario construido para la veneración de la beata nacida en Choroní.

Nuestra reportera Fabiana Ortega nos explica que actualmente en Venezuela existen dos religiosas que están a un paso de alcanzar la santidad universal, como lo harán próximamente nuestra Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández.

Precisó que solo hace falta la comprobación de un segundo milagro de Dios bajo la intercesión de Madre María de San José para que alcance el título de santa.

La vice postuladora de esta causa, la hermana Gracelia Molina, adelantó que actualmente están en la revisión de un posible caso que y, de haber fundamentos, se armará el expediente para enviarlo a la Santa Sede para su revisión. “Tenemos dos, pero estamos trabajando principalmente en un caso de curación de lupus eritematoso sistémico que es una enfermedad relativamente incurable. En este caso, la persona agraciada, todos los exámenes gracias a Dios salen negativos”, detalló.

Agregó que “el otro caso es de un nacimiento prematuro de apenas 24 semanas, que clínicamente está catalogado como un aborto, aunque el bebé nazca vivo. En el caso de ella, pues es una niña completamente sana, su cronología mental y psicológica está de acuerdo a su edad cronológica, física. Entonces bueno, tenemos como esos dos casos a la paz y en el nombre de Dios, pues que lleven a nuestra madre a la canonización”.

Noticia al Día/Información de Unión Radio