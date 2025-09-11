Dos ondas tropicales bordean al país este jueves 11-Sept

Este jueves, 11 de septiembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que se espera la entrada de dos ondas tropicales (OT) al territorio venezolano con probabilidad de precipitaciones en Zulia y otras áreas del país.

El organismo anunció desde ayer que se espera que la OT N° 34 toque Venezuela en las próximas horas, mientras que la OT N° 35 entraría al país a partir del próximo domingo 14 de septiembre.

En cuanto al pronóstico de hoy hasta horas de mediodía, el Inameh destaca que: Se prevé cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en buena parte de Venezuela; asimismo, se estiman áreas con nubosidad y precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Miranda, la Guaira, Guárico, Apure, Mérida y Zulia.

Foto: Inameh

Lee también: Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Noticia al Día