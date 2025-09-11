Jueves 11 de septiembre de 2025
Al Dia

Dos ondas tropicales bordean al país este jueves 11-Sept

El Inameh pronostica probabilidad de precipitaciones en Zulia y otras zonas del territorio venezolano

Por Candy Valbuena

Dos ondas tropicales bordean al país este jueves 11-Sept
Foto: Candy Valbuena
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este jueves, 11 de septiembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que se espera la entrada de dos ondas tropicales (OT) al territorio venezolano con probabilidad de precipitaciones en Zulia y otras áreas del país.

El organismo anunció desde ayer que se espera que la OT N° 34 toque Venezuela en las próximas horas, mientras que la OT N° 35 entraría al país a partir del próximo domingo 14 de septiembre.

En cuanto al pronóstico de hoy hasta horas de mediodía, el Inameh destaca que: Se prevé cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en buena parte de Venezuela; asimismo, se estiman áreas con nubosidad y precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Miranda, la Guaira, Guárico, Apure, Mérida y Zulia.

Foto: Inameh

Lee también: Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano 

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Polonia

Polonia "no se asustará ante los drones rusos": Aseguró el presidente Karol Nawrocki

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Murió

Murió "Dartañán", emblemático operador de la radio zuliana

Dos ondas tropicales bordean al país este jueves 11-Sept

Dos ondas tropicales bordean al país este jueves 11-Sept

Noticias Relacionadas

Sucesos

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Se espera que voces oficiales informen
Al Dia

Ricardo Montaner muestra cómo entrena y canta a sus 68 años

Montaner le muestra a las nuevas generaciones "cómo se bate el cobre"
Al Dia

FBI liberó al sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk tras interrogatorio policial

La liberación del sospechoso no implica el cierre del caso, aseguró el director del Buró Federal de Investigaciones del FBI
Al Dia

Murió "Dartañán", emblemático operador de la radio zuliana

La mañana de este jueves, 11 de septiembre se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento del emblemático operador de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025