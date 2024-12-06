Dos sismos se registraron en el oriente de Venezuela este viernes 6-Dic

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó este viernes 6 de diciembre, sobre dos sismos ocurridos en el oriente del país durante las últimas horas.

El primer sismo, con una magnitud de 3.9, se registró a las 11:30 p.m. de este jueves 5 de diciembre, a 35 km al norte de Güiria, en el estado Sucre. El temblor tuvo una profundidad de 9.0 km.

El segundo movimiento telúrico, de magnitud 3.5, ocurrió a las 12:12 a.m. de este viernes 6 de diciembre, a 17 km al norte de Pedernales, en el estado Delta Amacuro, con una profundidad de 5.0 km.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni afectaciones en las zonas afectadas.

Funvisis aprovechó para recordar a la población las recomendaciones ante sismos: mantener la calma, protegerse de objetos que puedan caer y ubicarse debajo de una superficie estable, como una mesa o escritorio. Además, en caso de estar en la calle, es crucial alejarse de edificaciones, postes, árboles y cables eléctricos.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan estar atentos a nuevos reportes.

