Dos temblores sacudieron el Zulia y otras regiones del país

Dos sismos se registraron la tarde de este miércoles 24 de septiembre. Según fuentes oficiales, el primero de magnitud 3.9 al sureste de Bachaquero a las 5:50 PM y un segundo movimiento de 5.4 a las 6:21 PM al sureste de Socopó.

El movimiento no solo se percibió en el estado Zulia, sino también en otras regiones del país, Colombia, Aruba, Curazao, y varias zonas del Caribe.

Los venezolanos quedaron en estado de alerta, debido al fenómeno natural de esta tarde, que generó angustia y preocupación.

Noticia al Día