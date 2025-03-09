Ecuador no recibirá a migrantes venezolanos deportados desde EEUU

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este domingo que el país no recibirá a migrantes deportados de otras nacionalidades tras la decisión de Venezuela de no acoger a sus propios ciudadanos deportados desde Estados Unidos, medida que, dijo, "tiene impacto en toda la región".

"Maduro ha dicho públicamente que los vuelos para recibir a sus migrantes deportados se han visto ‘afectados’. A puerta cerrada han advertido a los Estados Unidos que tras la revocación de la licencia de operación para Chevron tomarían esta medida como represalia", ha dicho Noboa en su cuenta de la red social X.

El mandatario dijo esto en referencia a una publicación que hizo el viernes el diario The Wall Street Journal, en la que señaló que el Gobierno de Venezuela advirtió en privado al Gobierno de Donald Trump que no acogerá a sus propios ciudadanos deportados después de que Estados Unidos haya puesto fin a la licencia de la petrolera Chevron para operar en el país caribeño.

El diario, que cita fuentes conocedoras del asunto, señaló que se está desgastando el acuerdo de repatriación de venezolanos posterior a la reunión de enero del enviado de Trump, Richard Grenell, con el presidente Nicolás Maduro y el asunto de Chevron ha tensado las cuerdas.

Al día siguiente de la publicación del diario, Maduro señaló que esa decisión tomada por la Administración de Trump «afectó los viajes» que Venezuela tenía programados con aviones de la estatal Conviasa para traer a los migrantes.

«Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaban las comunicaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes», dijo Maduro.

Para Noboa, cuya administración fue uno de los primeros países de la comunidad internacional en considerar al líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia como triunfador de las elecciones y, seguidamente, como «presidente electo», que un gobierno «rechace a su propia gente» es «de miserables y de una falta absoluta de empatía».

«Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron», agregó.

El mandatario dijo que «los aliados de Maduro en Ecuador guardarán silencio y tratarán de minimizar el tema con un ‘allá ellos’, pero no. Esto tiene impacto sobre toda la región», en referencia a la Revolución Ciudadana, el partido aliado del chavismo liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), contra cuya candidata, Luisa González, se enfrentará en una segunda vuelta electoral el próximo 13 de abril.

Noboa dijo que los ecuatorianos deportados «contarán con el respaldo del Estado en cada paso». «Porque aquí no abandonamos a nuestra gente», concluyó.

