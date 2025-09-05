EE.UU. ordenó el despliegue de 10 aviones F-35 para luchar contra los cárteles de droga: Llegarán a una base aérea de Puerto Rico

Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra cárteles de droga, según informaron dos fuentes al tanto del asunto, en una medida que probablemente aumente aún más las tensiones en la región.

Los avanzados aviones de combate se sumarán a una ya considerable presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, mientras el presidente Donald Trump cumple una promesa de campaña de tomar medidas enérgicas contra los grupos a los que culpa de introducir drogas en Estados Unidos.

El desarrollo del viernes se produce tres días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba “cantidades masivas de drogas” desde Venezuela, matando a 11 personas.

El ataque pareció preparar el terreno para una campaña militar sostenida en América Latina.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que los 10 aviones de combate están siendo enviados para realizar operaciones contra organizaciones designadas como narco-terroristas que operan en el sur del Caribe. Los aviones deberían llegar a la zona a finales de la próxima semana, indicaron.

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el sur del Caribe en las últimas semanas, con el objetivo de llevar a cabo la ofensiva de Trump.

Noticia al Día / Con información Infobae