Ejercicio “Independencia 200” se activa en Anzoátegui, Monagas y Bolívar

El presidente Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha del ejercicio “Independencia 200” en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar, como parte de la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

Según indicó, esta zona representa un corredor estratégico que abarca desde el mar Caribe hasta el Orinoco y se extiende hacia el sur, en dirección a la frontera con Brasil.

La operación comenzó a la medianoche en las respectivas Zonas de Defensa Integral (ZODI), con el despliegue de unidades militares, sistemas de armas y participación de la Milicia Bolivariana. En un mensaje difundido a través de su canal de Telegram, el mandatario destacó la articulación entre fuerzas militares, policiales y organizaciones populares, calificándola como una muestra de unidad nacional.

Durante su intervención, señaló que el ejercicio contempla 27 acciones orientadas a fortalecer la defensa integral del país, con énfasis en el ejercicio pleno de la soberanía y la protección de la vida de los ciudadanos.

El despliegue forma parte de los planes operativos del Estado venezolano en materia de seguridad y defensa, y busca consolidar capacidades territoriales en zonas consideradas estratégicas.

Noticia al Día / VTV