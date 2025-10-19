Ejercicios Independencia 200 finalizó con éxito en todo el territorio nacional: Informó Padrino López

El vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, calificó como un “exitazo” el desarrollo del Ejercicio Independencia 200, al presentar el balance de las tareas ejecutadas para la instalación de los órganos de Defensa Integral en todo el país.

Este despliegue, que involucró a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana y diversas instituciones, logró consolidar la cohesión operativa y la preparación estratégica de la nación.

“Con este cierre de ciclo, hemos alcanzado el punto óptimo de preparación del pueblo y de nuestras fuerzas, en unidad y compromiso con la defensa de Venezuela”, expresó Padrino López.

El ejercicio, que se extendió desde La Guaira y Carabobo hasta los estados llaneros Cojedes, Guárico, Barinas y Portuguesa, incluyó la ejecución de 27 tareas y subtareas clave. Estas acciones fueron verificadas en el terreno junto a autoridades regionales, consolidando los Comandos para la Defensa Integral y evaluando el potencial de cada región en ámbitos públicos y privados.

Entre los logros destacados, se encuentran la activación de sistemas de apoyo logístico territorial, la defensa de ciudades y la verificación del sistema de defensa aeroespacial integral, fortaleciendo la capacidad operativa en todo el espacio venezolano.

El despliegue continúa en la Zona Binacional número 1, con presencia en las costas de Falcón, La Guaira y Anzoátegui, mientras en el oriente del país se mantiene activa la Operación Cumanagoto 200, con presencia militar en Sucre, Delta Amacuro, Amazonas, Apure y Guárico, según explicó en el video posteado en sus redes sociales.

Noticia al Día/Información de Última Noticia