Nacionales

El 2024 será casi seguramente el año más cálido jamás registrado, según Copernicus

El presente año, 2024, será casi con total seguridad el más cálido y el primero en superar la barrera de…

Por Andrea Guerrero

El 2024 será casi seguramente el año más cálido jamás registrado, según Copernicus
Año calido. Foto: RRSS.
El presente año, 2024, será casi con total seguridad el más cálido y el primero en superar la barrera de los 1,5°C sobre los niveles preindustriales que se ha registrado, informó este jueves 7 de noviembre, el Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus, el componente de vigilancia del clima del programa espacial europeo.

 "Esto marca un nuevo hito en los registros de temperatura global y debería servir como catalizador para aumentar la ambición de cara a la próxima Conferencia sobre Cambio Climático, COP29″, indicó Samantha Burgess, Directora Adjunta del Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

En base al conjunto de datos ERA5 es prácticamente seguro que la temperatura anual para 2024 se situará más de 1,5°C por encima del nivel preindustrial, y es probable que supere los 1,55 °C.

La anomalía de la temperatura media para el resto de 2024 tendría que descender hasta casi cero para que 2024 no fuera el año más cálido, según el informe.

Octubre, por su parte, fue el segundo mes de octubre más caluroso a nivel mundial, después del de 2023, con una temperatura media del aire en superficie ERA5 de 0,80°C por encima de la media de 1991-2020 para este mes, de acuerdo con el boletín mensual de la institución con sede en Bonn (Alemania).

Por otro lado, la temperatura media mundial de los últimos 12 meses (noviembre de 2023 – octubre de 2024) fue 0,74°C superior a la media de 1991-2020, y se estima que está 1,62°C por encima de la media preindustrial de 1850-1900.

Asimismo, el pasado mes Copernicus registró precipitaciones superiores a la media en la Península Ibérica, Francia, norte de Italia, Noruega, norte de Suecia y este del Mar Negro.

Las fuertes precipitaciones provocaron graves inundaciones repentinas en la provincia española de Valencia, con más de 200 víctimas mortales.

Temperaturas en Europa y el mundo

En general, las temperaturas fueron más elevadas que la media en prácticamente la totalidad del continente, según el comunicado.

Fuera de Europa, las temperaturas que más superaron la media se registraron en el norte de Canadá y estuvieron muy por encima de la media en el centro y oeste de Estados Unidos, el norte del Tíbet, Japón y Australia.

La temperatura media de la superficie del mar (TSM) dentro de las coordenadas 60°S-60°N alcanzó en octubre de 2024 los 20,68 °C, el segundo valor más alto de los registros de ese mes y solo 0,10 ºC por debajo de la temperatura de octubre de 2023.

Las temperaturas de la superficie de los océanos se mantuvieron inusualmente elevadas en muchas regiones.

Las temperaturas fueron inferiores a la media en el Pacífico ecuatorial oriental y central, una señal de que se está gestando el fenómeno de La Niña.

Precipitaciones y sequía

Las precipitaciones y la humedad del suelo fueron inferiores a la media en la mayor parte de Europa oriental, especialmente en el oeste de Rusia, Grecia y el oeste de Turquía.

A nivel global, se registraron condiciones más húmedas que la media en el sur y el este de China, Taiwán, Florida (Estados Unidos) -donde tocó tierra el huracán Milton-, partes del oeste de Australia y el extremo sur de Brasil.

Copernicus observó condiciones más secas que la media en la mayor parte de Estados Unidos, las tierras bajas centrales de Australia, gran parte del sur de África y Madagascar, y partes de Argentina y Chile.

En octubre, por otra parte, la extensión del hielo marino del Ártico alcanzó el cuarto valor más bajo para un mes de octubre, un 19% más bajo que la media.

La extensión del hielo marino de la Antártida fue la segunda más baja para ese mes en el registro de datos por satélite, un 8 % por debajo de la media, por detrás de octubre de 2023, por lo que continúa una serie de grandes anomalías negativas observadas a lo largo de 2023 y 2024.

Noticia al Día / EFE

Temas:

