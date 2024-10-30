El 4-Nov será feriado bancario por el "Día de Todos los Santos"

El próximo lunes 4 de noviembre de 2024, el sector bancario no prestará servicio en todo el país por ser el «Día de Todos los Santos», según el calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

En este día, los clientes de las distintas instituciones financieras de la nación no podrán realizar operaciones en las taquillas ni en las agencias.

No obstante, algunas entidades bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en los centros comerciales.

Por lo tanto, los usuarios deberán consultar la página web de su banco para mayor detalle acerca de las oficinas y taquillas disponibles.

Lee también: Estos son los pasos para registrarse en ‘Emprender Juntos’ y obtener créditos bancarios

Noticia al Día/Información de Banca y Negocios