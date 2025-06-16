"El caudal del río impactó fuertemente": gobernador Freddy Bernal tras las fuertes lluvias en Táchira

El alcalde del municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano, reportó el colapso de 25 viviendas como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el estado Táchira.

En una transmisión realizada este lunes 16 de junio por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Zambrano indicó que hay 29 sectores afectados, por lo que se activó un despliegue de funcionarios para atender esta situación.

Por su parte, Yesnardo Canal, director de Protección Civil de Táchira, informó a VTV que en el estado se han registrado lluvias con intensidad moderada-fuerte que han afectado seis municipios.

El domingo, el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, reportó el aumento del nivel del río Torbes y dijo que informó sobre la situación al Gobierno para hacer un estudio posterior para la protección.

«El caudal del río impactó fuertemente. Ya el año pasado habíamos hecho un muro de contención muy importante que, en esta oportunidad, salvó la estabilidad de, por lo menos, 600 familias», señaló Bernal en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Noticia al Día / Unión Radio