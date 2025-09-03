El Distribuidor de Altamira será cerrado del 5 al 7-Sep por labores de rehabilitación

El Distribuidor de Altamira y la entrada al Distribuidor Ciempiés permanecerán completamente cerrados del 5 al 7 de septiembre, debido a una serie de labores de rehabilitación a un colector de aguas mixtas, además de la nivelación de carpeta asfáltica en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro. Así lo informó el Ministerio del Transporte mediante su cuenta de red social Instagram.

"Invitamos a los conductores a tomar medidas preventivas ante las labores que ejecuta nuestra clase trabajadora en conjunto al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, en garantía de su bienestar y seguridad".

Los trabajos que se realizarán en el distribuidor, desde las 9:00 p.m. del viernes 5 de septiembre, hasta las 9:00 p.m. del domingo 7 del mes en curso, pretenden asegurar la integridad vial, y por ende, la ruta permanecerá cerrada al paso vehicular.

Las autoridades del Ministerio y de la Gran Misión Transporte Venezuela (GMTV) agradecen a la colectividad la colaboración correspondiente para garantizar una segura y rápida circulación por la vialidad.

Altamira y Distribuidor Ciempiés estará cerrado en su totalidad este fin de semana pic.twitter.com/m9hnYOWHCv — Mundo UR (@MundoURWeb) September 3, 2025

Noticia al Día / VTV