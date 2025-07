El fin de una era: se renueva Prados del Este sin Kiomara Scovino

El pasado sábado 5 de julio, se llevó a cabo el acto de proclamación de vocerías electas del Consejo Comunal Prados del Este (COCPE), formalizando institucionalmente el liderazgo comunitario y "marcando una nueva era" en la incidencia real de los vecinos interesados en dar soluciones a la comunidad y acabar con años de apatía y desidia que, ha generado que la urbanización se caiga a pedazos, debido a la falta de conciliación y respuestas ante las diversas situaciones que aquejan a la urbanización, ante el abuso de poder y años de acoso contra los habitantes por parte de Kiomara Scovino, vicepresidenta de Asopraes, quien se ha atornillado en la asociación civil por más de 25 años, sin dar espacio a elecciones transparentes ni verificables.

Debido a una larga lista de conflictos, Scovino se ha convertido en el foco de múltiples episodios de confrontación que le han costado denuncias ante instancias judiciales del país.

Así lo describieron los vecinos, al facilitar los documentos y testimonios que constatan que Kiomara Scovino mantiene un esquema de cobros irregulares en la redoma de Prados del Este que ha convertido en un espacio en el que, por lo mínimo, dos veces al mes, funciona el "Mercado de los Corotos". Cansados de esta situación, han elevado las denuncias formales ante la Sindicatura Municipal de Baruta y el Ministerio Público, que detallan pagos arbitrarios, la aplicación de tasas cambiarias ambiguas y el total desconocimiento sobre el destino de los fondos recaudados.

Así lo suscribe un documento recibido en fecha 9 de abril de 2025, dirigido a la Directora General Contra la Corrupción del Ministerio Público: "Los proveedores del Mercado Municipal de Prados del Este denunciaron a Asopraes por exigirles un pago diario, independientemente de si asisten o no al mercado. El cálculo de dicho pago se realiza según el número de lunes o martes en el calendario".

En esa oportunidad, (VER DOCUMENTO ANEXO), los comerciantes reprocharon la exigencia de un "pago diario" por parte de Asopraes, un canon que deben abonar «independientemente de si asisten o no al mercado». A esto se suma una controvertida política de cambio monetario: mientras Asopraes cobra a los proveedores utilizando la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) «no al momento del pago», sino cuando se verifica el mismo esto conlleva a una incertidumbre sobre el monto final, abriendo la puerta a posibles manipulaciones.

Asimismo, la asociación civil exige un depósito inicial de 60 dólares a los nuevos proveedores; mientras otros afirman que a algunos le han cobrado hasta 80 dólares. Los vecinos y comerciantes han manifestado desconocer el destino de los fondos, "que no se invierten, lo que genera desconfianza y

malestar entre los comerciantes", apuntó el oficio de la Sindicatura Municipal.

Esta opacidad contrasta drásticamente con la normativa municipal, que establece claramente que la responsabilidad de otorgar permisos y cobrar tasas por actividades comerciales en mercados a cielo abierto recae exclusivamente en la Alcaldía de Baruta, específicamente a través del Servicio

Municipal de Administración Tributaria (SEMAT).

La tasa legal es equivalente a «quince (15) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor» del BCV, y debe ser cancelada directamente al SEMAT, no a una asociación vecinal.

Esta discrepancia sugiere que ASOPRAES podría estar subrogándose funciones y cobrando por servicios que no le competen legalmente, desviando ingresos que deberían ir a las arcas municipales, todo lo cual constituye un delito por corrupción.

Vecinos, que han pedido no ser identificados por no entorpecer procesos de denuncias en curso en tribunales, aseveran que la lucha con Scovino nace de su "pasión por el conflicto". "Han sido más de diez años, en los que se ha metido con muchos vecinos.

Algunos la hemos denunciado en tribunales, otros se han cansado y han dejado la batalla, pero nosotros estamos ya cansados de todo esto. Es un sin sentido lo que ha hecho esa señora durante todo este

tiempo y se nutre de hacer el mal. No solo ha denunciado a vecinos, se mete con quienes quieren remodelar su casa, impide el crecimiento comercial en la urbanización, y hasta fue a Farmatodo a amenazar un proyecto que estaba en marcha. Desconocemos con qué propósito, pero todo lo que ha venido haciendo es para tener a Prados del Este en la oscuridad".

Por tanto, expresaron sentirse complacidos con que a partir de este 5 de julio, se inicia una nueva fase alejada del conflicto que ha representado Asopraes y particularmente Scovino. En sus palabras, solo buscan vivir en paz, y hacer de Prados del Este un lugar de convivencia, disfrute y prosperidad; y pasar la

página de un libro lleno del amedrentamiento de Scovino y su "abuso de poder".

Es por eso que, decidieron unirse y renovar los voceros del Consejo Comunal Prados del Este para formar parte de una estructura que tiene injerencia real ante las instituciones del Poder Público en Venezuela.

En el acto de proclamación los distintos voceros electos el pasado 29 de junio, se comprometieron a procurar el bienestar común y a trabajar por brindar soluciones reales. Así lo manifestó, el abogado penalista y docente universitario Antonio José Vargas Pacheco, vocero electo de la Contraloría Social.

"Hoy asumimos con mucha humildad, mucho compromiso y mucha responsabilidad. Responsabilidad y compromiso del tamaño de los votos que obtuvimos en las elecciones, porque cabe destacar que humildemente fui el más votado de todos los 34 candidatos postulados para esta elección de la

estructura del Poder Popular, que de alguna manera nos convierte en gobierno local dentro de la organización de Prado del Este", declaró desde el parque Agustín Codazzi.

Expuso que los Consejos Comunales son estructuras del Poder Popular que están establecidas en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y tienen prioridad sobre las asociaciones vecinales.

"Si bien es cierto que, todos los vecinos tienen el derecho de asociarse, según el Código Civil y también la Constitución, esto no les permite tomar decisiones que sean vinculantes para la comunidad, ni tampoco utilizar recursos públicos, sino que pueden seguir las asociaciones de vecinos realizando actividades,

pero siempre con fondos propios y nunca yendo por encima de las normas de orden público. Y estas normas de orden público están establecidas en la Constitución, no pueden ir por encima de la Constitución, no pueden ir por las leyes penales", enfatizó.

Es decir, que una asociación de vecinos no puede cometer delitos en el ejercicio de sus funciones. "Una persona por ser miembro de la directiva de una asociación de vecinos no puede acosar a los vecinos, tocarles las puertas, intimidarlos para que paren una construcción porque ellos no están de acuerdo, no pueden difamar, no pueden injuriar, y también tienen que cumplir con las leyes tributarias, tienen que cumplir con las leyes ambientales, y no pueden utilizar recursos del Estado.

En cambio, los consejos comunales, a través delas convocatorias que se hacen en las asambleas de ciudadanos, al ser aprobadas sus propuestas, ya son convertidas en ley, esas propuestas, y

tienen recursos del Estado para cumplir con los proyectos que bien se decidan hacer en beneficio de la comunidad".

En este orden, el abogado Carlos Jiménez expuso que este Consejo Comunal es el resultado de que un grupo de vecinos afectados por diversas situaciones, depusieran sus diferencias y sus ideologías políticas porque la mayoría se identifican como opositores y no adeptos al proyecto de Gobierno, y entendieron que el Consejo Comunal es la única forma de organización que tiene representación legal en el país.

"Aquí la mayoría somos opositores. No somos adeptos ni al proyecto de Gobierno ni al proyecto comunal; pero entendimos que en la escala del poder público y en las escalas gubernamentales, lo que va a tener injerencia dentro de los proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos es el Consejo Comunal. Al ser el Consejo Comunal el que va a tener la injerencia y el que va a lograr la mayor suma de objetivos para la comunidad, nosotros decidimos formar este Consejo Comunal de Prados del Este con el principal fin de mejorar la calidad de vida de todos", remarcó.

Sobre la existencia de Asopraes, indicó que esta asociación civil fundada el 23

de junio de 1964, debe aprender a convivir con los Consejos Comunales.

"Nosotros no podemos ni queremos sacar a Asopraes porque es un patrimonio de la urbanización, pero lo que tenemos que hacer es adaptarnos al sistema político que estamos viviendo. El día que cambie el sistema político y no haya la necesidad de tener Consejo Comunal, bueno, se cerrará el Consejo

Comunal y vendrá otra cosa o estará Asopraes.

Nosotros no estamos imponiendo nada. Nosotros hicimos todo bajo los canales de ley, de forma democrática. Se hizo una asamblea de ciudadanos, la asamblea de ciudadanos eligió una comisión electoral. De esa comisión electoral se organizaron unas elecciones, se hizo un censo y las elecciones se materializaron. Y hoy se están juramentando a todos y cada uno de los voceros. ¿Qué estamos haciendo? Renovando las vocerías del Consejo Comunal de Prados del Este. Nosotros estamos renovando vocerías".

Acusaciones sin fundamento

Varios vecinos corroboraron las denuncias que circularon en diversos portales de noticias, y cuya información fue desmentida a través de un comunicado y varios videos en Youtube por la vicepresidenta de Asopraes, Kiomara Scovino.

De acuerdo a las denuncias, reclaman que las instalaciones deportivas de Prados del Este sean utilizadas como un "mercado de los corotos" que, funciona sin autorización de las autoridades municipales, y señalan directamente a Scovino de cobrar por ello sin rendir cuenta alguna a la comunidad.

"Scovino se ha adjudicado la autoridad sobre el uso de estas áreas, incurriendo en situaciones donde se le niega el acceso a las mismas a niños y personas de zonas vulnerables. La comunidad es de todos, y estos actos de clasismo perjudican la reputación de todos los vecinos", suscribe uno de los reportes

publicados en varios portales web a principios de junio de este año.

Resaltan que "no basta con que las canchas de tenis estén “en otra zona”. El uso de espacios públicos o comunales debe estar avalado por asamblea de copropietarios. Cosa que no ocurrió. Se han recibido reportes de emprendedores que hacen vida en la zona a los que se le cobra por el uso del espacio de forma diario, incluyendo un monto destinado a un “IVA” que no existe".

Pero no es solo eso, los vecinos de Prados del Este lamentan que Scovino durante años haya usado su "poder" para imponerse y crear conflictos, en lugar de asumir un liderazgo positivo para resolver los conflictos de la comunidad.

El comerciante y profesional del área de seguros César Augusto Salas Abreu dijo que, durante muchos años ha tenido inconvenientes por haber sido mal puesto por Scovino. El dueño de Prado Licor y el restaurante Mía, ambos ubicados en la urbanización, aseguró que ha tenido que recurrir a los Tribunales para que esta situación termine, pero Scovino insiste en mal informarle a través de los chats vecinales.

"Yo no tengo ningún problema con la señora Scovino. Ha sido ella, a través deAsopraes, quien me pusoen situación incómoda ante la comunidad. Por esta situación tuve que verme en la necesidad de defenderme y le metí un amparo, una equivocación porque no tenía que ser un amparo, tenía que ser una demanda penal porque el daño moral no se repara en la vida y entonces tiene que ser una demanda penal, pero bueno tratamos de ir por la vía más conciliatoria.

De hecho, la sentencia (Ver documento anexo) fue que ningún miembro de Asopraes podía nombrarme, pero tengo pruebas de que me han seguido nombrando, han comenzado de nuevo a nombrarme a raíz de su problema que tienen con la apertura de unos nuevos voceros del Consejo Comunal", refirió.

Aclaró que no forma parte del Consejo Comunal, pero que estas formas de organización no tienen porque ser desmeritadas. "Yo los apoyo, he leído la Ley y me parece algo maravilloso, que no le demos el sentido que creemos es otra cosa, pero los Consejos Comunales pueden llevar a una comunidad a buenas

cosas y a un país también.

Scovino ha llegado a decir que yo soy el dueño del Consejo Comunal, lo han dicho por ahí por las redes. También se la pasa diciendo que mis negocios son ilícitos", fustigó.

En este punto, destacó que hace muchos años, adquirió la parcela donde actualmente funciona Prados Licor y el restaurante Mía, y recordó que hace décadas en esa zona estaba el Automercados Plaza, La Parrillita de Prados del Este, una cristalería, la Librería Lemans y una peluquería muy famosa.

"Esta parcela era comercial, posteriormente no se sabe qué hicieron en la alcaldía en aquel momento y le quitaron el permiso. Cuando yo la compré, inicié la parcela y tenía en mente un local grande, tipo casa, pero era con la intención de que me restituyeran como se hizo mi ficha catastral, que restituyeran el uso que tenía la parcela que era comercial.

Sin embargo, y sin ninguna justificación, Asopraes se empeñó en que no, que esto era unifamiliar y que yo lo que podía hacer era una tienda para perros o un ancianato; algo ilógico porque claramente el dueño de la parcela soy yo, y con los permisos establecidos, soy yo quien decide cuál es el negocio que funcionará en mi parcela".

Salas Abreu acotó que sus negocios funcionan entre dos parcelas también comerciales, y ante los ojos de todo el mundo, por lo que no entiende las acusaciones de Kiomara Scovino.

"Aquí fue donde nacieron todos los negocios de Prado del Este. ¿Cómo es posible que entonces yo tengo que regirme por lo que dice Asopraes? Nadie va a hacer una casa en el medio de dos locales en una vía principal" y agregó "en definitiva, esto ha sido una guerra que me ha costado mucho dinero y me ha

hecho mucho daño mental y psicológico. Ha afectado bastante a mi familia porque me han difamado por las redes, por el WhatsApp que maneja la asociación, que no permite a nadie defenderse".

"Quiero recalcar que es la primera vez que me defiendo públicamente. Lo he hecho en los tribunales como debe ser, pero nunca he ofendido a esa señora ni a los otros miembros de Asopraes".

Del mismo modo, un vecino que pidió no ser identificado porque está en curso un proceso judicial en el que denunció a Scovino, comentó que la vicepresidenta de Asopraes parece haberse "obsesionado" con la franja comercial en la que opera el negocio Prados Licor.

"Ella se ha obsesionado, pero de una forma selectiva porque hay comercios con los que no se mete. Nosotros desconocemos sus intereses, pero sí nos ha afectado directamente al señor César, a mi persona y a muchas otras personas. Esto ha sido una pelea por más de 15 años. Es lamentable que, esa

persona -Scovino- se haya apoderado de Asopraes, todo lo que no le parece lo rechaza, lo demanda, lo insulta".

"No estamos hablando solo de nosotros, estamos hablando de cualquier persona que remodele una casa. Cualquier persona que haga un cerramiento, ella objeta todo, ella le busca pleito a todo el mundo. Ha demandado a los vecinos, al alcalde, a los comerciantes. Creo que ella tiene una obsesión con el

conflicto, es una persona sumamente complicada, y nosotros en medio de tantas luchas, hemos llegado a esto porque somos una comunidad que quiere progresar, que quiere prosperidad, y paz. Kiomara Scovino ha impedido que Prados del Este progrese, y hoy la urbanización está cayéndose a pedazos

porque ella vive enfrentada con todos los organismos del Estado, con la alcaldía y todo el mundo".

Por último, enfatizó que solo buscan dar el ejemplo, y demostrar con hechos que hay muchas cosas buenas que se pueden hacer en unidad. "No vamos a usar este Consejo Comunal como un arma de fuego, ni como de arma de enfrentamiento, sino que vamos a marcar una diferencia con la gestión de

ellos; y vamos a dar soluciones tangibles y no más conflicto", sentenció.

Una nueva era: "Queremos vivir en paz" Durante el acto de proclamación de los voceros del Consejo Comunal, Arne Chacón hizo un llamado a los vecinos a integrarse y trabajar por la comunidad, y enfatizó que tienen muchos planes en pro del bienestar de los vecinos de Prados del Este.



"Quienes estamos hoy aquí, entendemos que nuestro bienestar debe estar por encima de cualquier diferencia de pensamiento. Queremos hacer millones de cosas, no se trata de competir entre nosotros mismos sino de sentarnos, hablar y lograrlo. Aquí somos vecinos todos, todos tenemos diferentes opiniones en lo político, en lo social, en lo económico, pero todos somos vecinos y queremos

que la urbanización sea mejor que antes porque ahora tenemos tecnología. El trabajo es duro, necesitamos que todos aporten su granito de arena, porque así lograremos una gran piedra".



Anunció que gracias a las gestiones del Consejo Comunal, lograron la adjudicación de 60 bolsas de comida para vecinos en situación de vulnerabilidad, y pidió el apoyo para identificar a otros habitantes que tengan necesidades para poder ayudarles. Además, dijo que recuperarán el Parque Morichal y otros espacios abandonados.



Alexandra Ortiz, miembro de la Comisión Electoral, destacó que quienes fueron juramentados como voceros del Consejo Comunal compartirán funciones. "Aquí no habrá ningún presidente del Consejo Comunal, todos somos vecinos y tenemos funciones en todos los ámbitos. Renovar el Consejo Comunal era algo que se tenía que hacer porque tenían 15 años vencidas las vocerías.

En vista

del deterioro de la urbanización, nos reunimos para decidir trabajar y tener incidencia positiva en la comunidad". A su juicio, fue "complicado" porque hay muchos vecinos desmotivados y otros que, se creen "dueños" de Prados del Este. Pero asumió que esta nueva vocería es una gran oportunidad para motivar a todos los que quieran participar.

"Aquí no habrá exclusión, los brazos están abiertos para todo el que quiera colaborar, gente joven, gente mayor, de todas las edades, de todas las profesiones. No buscamos protagonismo, sino trabajar todos por igual. Hay muchas cosas por hacer, recuperar los parques, nuestras áreas verdes, crear espacios de encuentro para nuestros jóvenes, actores, músicos. Vienen vacaciones, viene Navidad y debemos disfrutar de nuestra urbanización en forma armoniosa".

Asimismo, Carmen Milá de la Roca agregó que este nuevo Consejo Comunal es el resultado de la inquietud de muchos vecinos preocupados por la apatía de quienes forman parte de Asopraes ante los reclamos válidos de los habitantes de Prados del Este.

"Vemos con preocupación que no hay arreglos ni mejoras de ningún tipo. Cuando hemos pedido ayuda no hay interés alguno en resolver las situaciones. Por ejemplo, yo vivo en la principal y ahí hay muchos accidentes, solicitamos a Asopraes la instalación de reductores de velocidad; ellos dicen que pasaron

una carta, pero no le ponen interés porque dicen que eso es un corredor vial.



Así con muchas cosas, los parques con monte sin cortar, las aceras rotas, los rayados sin pintura, los postes sin luz, los baños de los parques sucios, rotos.

Infinidad de cosas, nuestros jóvenes para distraerse deben salir de Prados del Este porque no tienen espacios recreativos", estimó.

Como miembro del Comité Promotor, detalló que las reuniones para formar este nuevo Consejo Comunal surgieron hace algunos meses, al percatarse de que las vocerías tenían más de quince años vencidas. Convocaron asambleas de vecinos y siguieron los pasos establecidos para organizar las elecciones.

"Invitamos a la gente de la comunidad a través de los chats vecinales, colgamos avisos en las panaderías, en las farmacias, en los supermercados, en todas partes. Hicimos invitaciones y algunos no acudían porque tienen una lucha como que si estuviéramos peleando un puesto de Asopraes, y realmente

no es así.

Lo que queremos es que haya un trabajo común, comunitario en pro de la urbanización que está abandonada desde hace muchísimo tiempo. Es muy triste ver como en Navidad ni siquiera se motivan por tener una luz o un arreglito. La actual directiva de Asopraes vive en confrontación. Nosotros

venimos a trabajar, dejar atrás las peleas, las difamaciones, los insultos. Lamentamos que Kiomara Scovino no sea una persona conciliadora, pero nosotros nos cansamos de esa situación. Queremos tener un grupo que esté unido, que tenga una meta común que es trabajar por esto y que Prado del

Este vuelva a su esplendor antiguo. Eso es lo que queremos", remarcó.

"Son unos usurpadores": Kiomara Scovino rechaza a nuevos voceros

Sobre la proclamación de los nuevos voceros del Consejo Comunal Prados del Este (COCPE), Kiomara Scovino declaró que estos "violaron la ley de punta a punta". "Ellos están juramentados, pero no registrados aún. Es el último paso. Deben cumplir con los recaudos, según la Ley, pero la violaron de punta a punta. Todavía no hay actas y no hubo lapsos de impugnación, entre otros exabruptos", aseguró.

Dijo que el Ministerio del Poder Popular para las Comunas "tiene argumentos de sobra para no registrarlos".

En sus propias palabras, el Consejo Comunal Prados del Este (COCPE), no puede actuar porque hasta los momentos el consejo comunal registrado es el "original" de 2011, del cual ella forma parte. Además, dijo que estos voceros son parte de un "proyecto inmobiliario" que busca conseguir el cambio de

zonificación en sus residencias para "montar negocios", sin ninguna justificación.

"Estas personas no tienen ningún interés comunitario, nunca han actuado por la comunidad, solo tienen un proyecto inmobiliario y ellos quieren cambiar la zonificación de las parcelas. Buscan con esta conformación írrita del Consejo Comunal disminuir a Asopraes y aniquilarnos porque desde Asopraes siempre hemos denunciado las irregularidades, las ilegalidades, incluso nosotros denunciamos no solamente a estos bandidos, nosotros denunciamos al alcalde, a los concejales, al que sea. Porque la función de nosotros es de contraloría.

No nos hemos negado a que revisen nuestra documentación, nuestras cuentas. Nosotros hacemos rendición de cuentas como lo dicen los estatutos. Hacemos las elecciones como lo dicen los estatutos. Todo es transparente. Pero ellos no compiten en elecciones, no van a las entregas de memoria y cuentas, no revisan nada, ellos no preguntan nada, ellos simplemente atacan", exclamó. Como parte de la investigación para este reporte, se tuvo acceso al Acta de Elección de Voceros y Voceros suscrita bajo el código de registro U-CCO-13- 16-01-040992 de fecha 2 de julio del presente año. El documento contiene los nombres de todos los voceros principales y suplentes electos en las elecciones

de fecha 29 de junio.

https://es.scribd.com/document/885504376/Acta-2

Asimismo, accedió al Certificado de Registro de Consejo Comunal emanado por el Ministerio del Poder Popular de las Comunas y los Movimientos Sociales que, establece que "se completaron todos los requisitos establecidos para ser validado y registrado el Consejo Comunal Prados del Este", ubicado en el estado Miranda, municipio Baruta, parroquia Nuestra Señora del Rosario de Baruta, sector Urbanización Prados del Este y tiene asignado el código de registro U-CCO-13-16-01-040992 con sus vocerías constituidas y vigentes desde el 29-06-2025 hasta el 29-06-2028.

(Ver documento anexo)

https://es.scribd.com/document/885503738/Certificado-de-registro-de-organizacio-n-mincomunas-PRADOS-DEL-ESTE

Los responsables del Consejo Comunal "PRADOS DEL ESTE", para los trámites administrativos ante la banca pública o privada de este Consejo Comunal, autorizados mediante la presente acta son los tres (03) voceros (as) más votados de la Unidad Administrativa y Financiera, a saber: Alejandro Ramón Barraez Marcucci, Arne Stvenson Chacón Escamilla y Rolando José Olivo Mata.

También, dijo que Asopraes no puede resolver ni atender quejas de los vecinos porque no maneja recursos y dijo que si Prados del Este "se está cayendo" es por culpa del Gobierno local.

"El mantenimiento de la urbanización está en manos de la alcaldía y las prestadoras de servicios públicos. Más nada, eso no es de nosotros porque nosotros no tenemos ingresos para eso. Apenas, ayudamos con los parques, ayudamos con todo lo que está al alcance de nuestras manos. Los espacios del mercado nosotros convertimos, reparamos, hacemos modificaciones, mejoras. Hemos gastado en recolección de aguas de lluvia miles de dólares porque eso es un desastre; el agua cae, se inunda el espacio. Hemos tenido que gastar. Todo eso está a la vista; pero, definitivamente cuando el dinero y la política aparecen son capaces de cualquier cosa. Desvirtúan, difaman y hacen lo que quieran con tal de conseguir sus objetivos", sentenció.

Sobre César Salas, dueño de Prado Licor, criticó que "quiera hacer de Prados del Este una zona comercial" y reafirmó que sus negocios "son ilegales". Respecto a este particular, acusó directamente al alcalde de Baruta, Darwin González de darle "una zonificación" para poder construir la licorería, y el

restaurante Mía.

"Todos los del Consejo Comunal falsearon el censo, falsearon sus direcciones, metieron gente que no es de Prados del Este. Nadie pudo comprobar la veracidad del censo, no cumplieron con los lapsos de impugnación, los omitieron completamente. Nadie conoce las actas de esas asambleas. No sabemos quiénes son de la comisión electoral, quiénes conformaron el comité promotor.

No sabemos nada de eso. No hemos visto el plano de la poligonal, sino un borrador que circuló por allí, pero es que una poligonal tiene que tener unas ordenadas definidas, y más si cambiaron el ámbito geográfico que habíamos aprobado nosotros en Asamblea de Ciudadanos en el 2011.

Ellos cambiaron nuestro ámbito geográfico, utilizaron nuestro nombre y se apropiaron del Consejo Comunal que nosotros registramos con una supuesta y eso no fue una renovación, eso es otro Consejo Comunal", insistió.

"Darwin González sucumbió en esa ilegalidad. Cuando metimos abogados, se percató de que metió la pata con ese cambio de zonificación porque era totalmente ilegal. Cuando se percató de que estaba frente a la Fiscalía porque le metimos la denuncia en todos lados, no sabía qué hacer y entonces, estos

se inventaron el cuento de la renovación de los voceros. Yo compadezco a Darwin González, porque él pagó la novatada por oír consejos que no ha debido escuchar. Firmó lo que no ha debido firmar. Y se metió en un paquete en el que nunca ha debido estar", estimó.

¿Qué ocurrió con esa denuncia?

-A ellos le revocaron la zonificación.

¿Cómo funcionan entonces? De forma ilegal. Ellos están sin permiso ahorita, y el amparo que metieron, te amparaba que no tuvieras proyectos ni tuvieras construcción. Pero es que

estaba basado en la zonificación que se les otorgó ilegalmente, que había cambiado Darwin González a escondidas. Ahora es el Semat de la alcaldía de Baruta, la que tiene que cerrar esos locales porque no pagan impuestos, porque ya quedó sin efecto el amparo y porque la zonificación volvió a ser residencial y entonces quedan sin patentes y sin compromisos.

estaba basado en la zonificación que se les otorgó ilegalmente, que había cambiado Darwin González a escondidas. Ahora es el Semat de la alcaldía de Baruta, la que tiene que cerrar esos locales porque no pagan impuestos, porque ya quedó sin efecto el amparo y porque la zonificación volvió a ser residencial y entonces quedan sin patentes y sin compromisos. Al ser consultada sobre las denuncias en medios de comunicación, negó haber recibido dinero proveniente del alquiler de los espacios de las canchas de tenis a “El Garage del Sol” para el "mercado de las pulgas". Scovino dijo que los terrenos en los que opera el mercado de los corotos son "derecho exclusivo" de Asopraes, y "ni siquiera de la alcaldía porque es un área que se le quitó a la urbanización cuando se hizo la ampliación de la autopista".



Señaló que hay un dictamen "muy bien desarrollado" por un abogado especialista en urbanismo que hizo toda la investigación e hizo un dictamen donde le aclara a la Alcaldía de Baruta que no tienen derechos sobre esos terrenos porque no son municipales.

"Dicen que yo me robo la plaza, pero ese mercado funciona con el aval de la alcaldía y ni siquiera yo tengo que ver con eso porque yo soy vicepresidenta y de acuerdo a los estatutos, el vicepresidente no firma, no contrata, no cobra, no paga, yo soy suplente de la presidenta. La persona que se encarga del

mercado, que es la que ha consignado sus documentos a la Alcaldía para sacar toda su documentación, esa persona le abona a Asopraes en la oficina, a la secretaria de Asopraes – Zoraida Federico-, donde hay facturas comprobables, todas las documentaciones públicas", agregó.

Según expuso, en ningún momento, los vecinos pidieron "cuentas claras" sino que se dedicaron a "difamar e inventar cosas, sin ningún sustento, por lo tanto a ellos les salía, era una demanda por difamación, incitación al odio; pero es que ellos están protegidos, ellos están muy bien protegidos", acusó sin referir a ningún "protector" con nombre y apellido.

Respecto a por qué insiste en permanecer al frente de Asopraes pese a reconocer que, es una labor que "nadie reconoce" y es "ad honorem"; Kiomara Scovino solo respondió "y los que faltan", al referir a los 25 años que ha permanecido al frente de la asociación civil. Asimismo, desmeritó el interés que

tienen otros vecinos por la comunidad. "Nosotros sabemos lo que es trabajar como un esclavo, gratis, para la comunidad, y para una comunidad que muchas veces ni sabe lo que estás haciendo por ella, ni les interesa ni lo agradece. Para ellos ninguno es luchador vecinal, voluntario vecinal, nada. Ellos son comerciantes que están con la agenda del cambio de zonificación desde hace rato", arremetió.



En definitiva, la comunidad agrupada en el Consejo Comunal Prados del Este coincide en estar profundamente comprometida con superar la etapa que ha marcado Kiomara Scovino. Lamentan que se haya valido de su rol como directiva de Asopraes, para llevar a cabo prácticas cuestionables, causar daño

moral y psicológico a decenas de personas, lo que se puede evidenciar en denuncias judiciales, denuncias sobre su rol en el «Mercado Municipal» de la redoma, los cobros arbitrarios y la falta de transparencia en la rendición de cuentas, los señalamientos infundados, el acoso y abuso de poder con que se

dirige a comerciantes y vecinos. Así como su falta de empatía y actitud conciliatoria. Por tanto, han dejado claro que Kiomara Scovino ha excedido sus atribuciones y que solo ha afectado la calidad de vida y el desarrollo de Prados del Este.

Noticia al Día/Nota de prensa