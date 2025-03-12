El INTT lanza iniciativa para canje de cascos a motorizados

En las últimas horas, el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Luis Granko anunció el lanzamiento de una iniciativa que busca canjear, mediante un concurso, cascos a motorizados.

El INTT indicó que, la iniciativa parte debido a la casi nula protección que pudiera ofrecer el casco clásico, conocido popularmente como "Sandoval".

En tal sentido, precisó que, según estudios, el casco integral tiene el 95 % de protección a conductores de vehículos tipo moto, en caso de un accidente vial, cita una NDP.

Casco Sandoval vs Integral

Durante el programa INTT en Conexión Radial de MIJP Radio Multimedia, Granko exhortó a los motociclistas a usar correctamente un casco que de verdad los proteja de lesiones y cuide su integridad.

Añadió que “el Sandoval” solo protege una pequeña parte del cráneo, dejando expuestas áreas críticas como el rostro, la mandíbula y la base del cráneo.

Por ello, desde el INTT se promueve un concurso donde los participantes deben inutilizar el casco Sandoval, luego de demostrar que poseen la documentación vehicular exigida en la Ley.

Lee también: Pasos a seguir para utilizar “INTT Recarga”

Noticia al Día/Información de Diario 2001