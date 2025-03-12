El IVSS anunció la posible fecha de pago correspondiente al mes de abril a los pensionados

A través de su canal de Telegram, el grupo de pensionados Venezuela confirmó la posible fecha para la asignación del pago del beneficio a los adultos y adultas mayores.

De acuerdo con el cronograma habitual del pago de este beneficio social, se prevé que se libere la pensión IVSS de abril 2025 el próximo viernes 21 de marzo.

Es de recordar que, el órgano encargado de gestionar las pensiones es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales está establecida por un monto de Bs. 130,00 mismos que el salario mínimo en Venezuela.

