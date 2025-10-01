El mes "rosa" inicia con un mensaje que se extiende por todo el país en la lucha contra el cáncer de mama: "Prevenir es vivir"

Octubre es reconocido internacionalmente como el mes de la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que afecta a millones de mujeres y que, detectada a tiempo, puede ser tratada con éxito. En Venezuela, la fecha central de esta campaña se conmemora cada 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con actividades que promueven la prevención, el acompañamiento y la visibilización.

Durante todo el mes, instituciones públicas, organizaciones sociales y comunidades realizan jornadas médicas, charlas educativas y actos simbólicos para fomentar el autoexamen, la detección temprana y el acceso a controles especializados. El lazo rosado, símbolo universal de esta causa, vuelve a ocupar espacios públicos como recordatorio de que la salud mamaria es un derecho que debe ser protegido.

En hospitales y centros comunitarios se organizan despistajes gratuitos, encuentros con sobrevivientes y actividades culturales que honran la lucha de quienes enfrentan esta enfermedad. El llamado es claro: hablar del cáncer de mama sin miedo, acompañar sin prejuicios y actuar con compromiso.

Este octubre, el mensaje se extiende por todo el país: prevenir es vivir, y cada gesto de apoyo puede marcar la diferencia. Porque más allá de las cifras, cada historia importa.

Noticia al Día