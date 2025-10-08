El oro alcanza récord histórico: supera los 4.000 dólares por onza

El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio en tiempos de incertidumbre, ha superado por primera vez en su historia los 4.000 dólares por onza.

Minutos antes de las 4.00 horas (2.00 GMT) de este miércoles, el metal amarillo ha conseguido alcanzar esta cota de los 4.000 dólares por onza, y a las 7.24 horas (5.24 GMT), marcaba nuevos máximos históricos en los 4.034,65 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

En lo que va de año, el oro se revaloriza el 51,75%, y se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1979.

Durante este 2025, el oro ha ido encadenando sucesivos máximos históricos aupado por las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar, y el contexto de incertidumbre política y geopolítica.

En las últimas horas, el oro ha subido con fuerza, con el mercado pendiente del cierre parcial del gobierno Federal de Estados Unidos, mientras que Francia vive una nueva crisis de Gobierno.

El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió dar un plazo hasta este miércoles al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para negociar "una plataforma de acción" que dé estabilidad para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

En declaraciones a EFE, el director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, explicó que la fuerte subida del oro se ve impulsada por las compras de los bancos centrales, en particular los de mercados emergentes, que están reduciendo el peso de sus reservas en dólares.

El director de inversiones en Mutualidad de la Abogacía, Pedro del Pozo, también destaca que el oro, y en general los metales preciosos, "están teniendo un auténtico boom". En su opinión, su alza refleja el miedo a la guerra arancelaria, a la guerra de Ucrania o al conflicto de Gaza.

Los analistas de Bank of America ya elevaron hace semanas el precio objetivo del oro hasta los 4.000 dólares por la presión inflacionaria por los aranceles, las tensiones geopolíticas globales, y el déficit estructural de Estados Unidos.

Mientras, los expertos de Deutsche Bank mantienen una tendencia alcista del oro, por la fortaleza de la demanda y la caída del dólar, en tanto que los analistas de Julius Baer consideran que las expectativas de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se han convertido en un factor clave del rendimiento de los precios, impulsando la demanda del este metal y de otros como la plata.

