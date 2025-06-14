El otro bono de 10 mil que está cayendo junto al de 12 mil en patria

Patria otorga dos bonos: uno de 12 mil y otro de casi 10 mil bolívares. El gobierno de Venezuela, usando la Plataforma Patria, comenzó a entregar dos ayudas de dinero importantes para los empleados públicos en junio de 2025. Estas ayudas buscan que la gente pueda manejar mejor la situación económica que vive el país.

El primer bono, que se llama Ingreso Contra la Guerra Económica, ya se está pagando y es de 12.000,00 bolívares. El presidente Nicolás Maduro ordenó este pago, que es un apoyo constante para los empleados del gobierno frente a los problemas de la economía.

Además, también se empezó a dar el Bono de Corresponsabilidad y Formación. Este bono es para los empleados públicos que tienen una nómina especial, y la cantidad de dinero varía.

Aunque no se dijo un monto fijo para este bono en la información, se sabe que el monto más bajo es de 9.900,00 bolívares. Es clave recordar que el dinero que cada trabajador recibirá dependerá de su puesto de trabajo y de la institución donde preste servicio. Esto significa que las cantidades no son las mismas para todos.

Estos pagos muestran que el gobierno usa la Plataforma Patria como el medio principal para dar estas ayudas sociales y económicas. Este sistema busca que el dinero llegue directamente a quienes lo necesitan. Dar estos bonos es una medida que se repite para dar un apoyo económico a una parte muy importante de los trabajadores de Venezuela.

