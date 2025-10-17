Viernes 17 de octubre de 2025
Al Dia

El PIB venezolano creció 8,71 % durante el tercer trimestre de 2025: BCV

La actividad petrolera creció un 16,12 %, mientras que la no relacionada con el crudo aumentó un 6,12 % en el pasado trimestre, aseguró la entidad.

Por Candy Valbuena

El PIB venezolano creció 8,71 % durante el tercer trimestre de 2025: BCV
Banco Central de Venezuela. Foto: Referencial
El producto interno bruto (PIB) venezolano creció un 8,71 % durante el tercer trimestre del año respecto al mismo período de 2024 pese a "las adversidades", según informó este jueves el Banco Central de Venezuela (BCV) este jueves.

El organismo emisor destacó que van 18 trimestres continuos en los que el país petrolero "registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación".

En una nota de prensa, la entidad financiera indicó que la actividad petrolera, el principal motor económico de Venezuela, creció un 16,12 %, mientras que la no relacionada con el crudo aumentó un 6,12 % en el pasado trimestre.

En los meses de julio, agosto y septiembre, la nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo, produjo un promedio de 1.095.000 barriles por día (bpd), un alza del 17,3 % respecto al mismo lapso de 2024, cuando fue de 933.000 bpd, según cifras oficiales.

Aumento en áreas no petroleras

En cuanto a las áreas no petroleras, el BCV señaló que hubo un aumento del 16,40 % en construcción, del 9,35 % en transporte y almacenamiento, del 8,98 % en manufactura, del 8,19 % en comercio y reparación de vehículos y del 7 % en minería.

También se registró un crecimiento del 6,89 % en electricidad y agua, del 6,78 % en alojamiento y servicios de comidas y del 6,6 % en actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo, así como un alza del 6,11 % en la agricultura.

"Al tiempo que el petróleo contribuye al crecimiento, las actividades de construcción, manufactura, minería y agricultura generan fuertes encadenamientos internos y fortalecimiento de las cadenas de valor que confieren sostenibilidad al crecimiento", explicó el BCV.

De igual forma, aseguró que el dinamismo que "se viene registrando desde el segundo trimestre de 2021 es un indicador de la capacidad de recuperación de la economía nacional frente a las adversidades, derivadas de la inestabilidad económica internacional y el esquema de agresiones unilaterales".

Frente al "bloqueo criminal"

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, celebró el resultado del tercer trimestre y afirmó que la economía venezolana "mantiene su ruta de crecimiento pese al bloqueo criminal, campañas psicológicas perversas y amenazas guerreristas", de lo que el Gobierno nacional señala a Estados Unidos.

"El FMI (Fondo Monetario Internacional) infame se quedará con los crespos hechos en sus mentiras sobre Venezuela, mientras destruye a Argentina sin vergüenza alguna. Venezuela seguirá venciendo junto al pueblo", agregó.

Este mes de octubre, el FMI publicó un informe en el que indica que, según sus propias proyecciones, la economía venezolana crecerá un 0,5 % este año y caerá un 3 % en 2026.

Lee también: Economía venezolana creció 6,65 % en el segundo trimestre de 2025: BCV 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

