El polvo del Sahara llegará entre 20 y el 22-Ago: Entérese cómo cuidarse



El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este 18 de agosto que se espera la presencia de polvo del Sahara en territorio venezolano durante los próximos días.

Este fenómeno consiste en partículas de tierra suspendidas en el aire que pueden deteriorar la calidad atmosférica y afectar la salud, especialmente en personas vulnerables.

¿Dónde se sentirá con mayor intensidad?

Según el pronóstico del Inameh, se prevén niveles moderados de concentración de polvo en la zona costera y en la región central del país. El fenómeno será visible desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de agosto.

Recomendaciones para protegerse

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una serie de sugerencias para minimizar los efectos del polvo sahariano:

Protección respiratoria: Personas con afecciones respiratorias, adultos mayores, embarazadas y niños deben usar mascarillas o tapabocas. También se puede utilizar un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca.

Cuidado ocular: Si se experimenta irritación o sensación de cuerpos extraños en los ojos, se recomienda lavar el rostro con abundante agua potable, hervida o clorada.

Fuentes de agua: Es importante tapar pozos, tanques y recipientes expuestos para evitar que se contaminen.

Protección al salir: Quienes pertenezcan a grupos de riesgo deben usar lentes o máscaras protectoras al salir de casa.

Limpieza del hogar: Antes de barrer, se aconseja humedecer el suelo para evitar que el polvo acumulado se disperse en el ambiente.

