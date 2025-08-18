Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

El polvo del Sahara llegará entre 20 y el 22-Ago: Entérese cómo cuidarse

Este fenómeno consiste en partículas de tierra suspendidas en el aire que pueden deteriorar la calidad atmosférica y afectar la salud, especialmente en personas vulnerables.

Por Andrea Guerrero

El polvo del Sahara llegará entre 20 y el 22-Ago: Entérese cómo cuidarse
Polvo del Sahara. Foto: EFE
Facebook Twitter Whatsapp Telegram


El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este 18 de agosto que se espera la presencia de polvo del Sahara en territorio venezolano durante los próximos días.

Este fenómeno consiste en partículas de tierra suspendidas en el aire que pueden deteriorar la calidad atmosférica y afectar la salud, especialmente en personas vulnerables.

¿Dónde se sentirá con mayor intensidad?

Según el pronóstico del Inameh, se prevén niveles moderados de concentración de polvo en la zona costera y en la región central del país. El fenómeno será visible desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de agosto.

Recomendaciones para protegerse

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una serie de sugerencias para minimizar los efectos del polvo sahariano:

Protección respiratoria: Personas con afecciones respiratorias, adultos mayores, embarazadas y niños deben usar mascarillas o tapabocas. También se puede utilizar un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca.

Cuidado ocular: Si se experimenta irritación o sensación de cuerpos extraños en los ojos, se recomienda lavar el rostro con abundante agua potable, hervida o clorada.

Fuentes de agua: Es importante tapar pozos, tanques y recipientes expuestos para evitar que se contaminen.

Protección al salir: Quienes pertenezcan a grupos de riesgo deben usar lentes o máscaras protectoras al salir de casa.

Limpieza del hogar: Antes de barrer, se aconseja humedecer el suelo para evitar que el polvo acumulado se disperse en el ambiente.

Noticia al Día / Diario 2001

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Reuters: Tribunal de EEUU reabre subasta de Citgo para recibir ofertas

Reuters: Tribunal de EEUU reabre subasta de Citgo para recibir ofertas

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Zulia

Un abrazo que Rompe barreras: Hermanas de 93 y 99 años se reencuentran en Margarita

Un video que captura el emotivo reencuentro de dos hermanas, Teresa (93) y "Tica" (99), en la isla de Margarita, Venezuela, ha conmovido a miles en internet. Tras cuatro años sin verse a causa de la pandemia, el abrazo y las palabras de afecto entre ellas se convirtieron en un recuerdo inolvidable, aunque la historia tenga un final agridulce.
Zulia

Un abrazo que Rompe barreras: Hermanas de 93 y 99 años se reencuentran en Margarita

Un video que captura el emotivo reencuentro de dos hermanas, Teresa (93) y "Tica" (99), en la isla de Margarita, Venezuela, ha conmovido a miles en internet. Tras cuatro años sin verse a causa de la pandemia, el abrazo y las palabras de afecto entre ellas se convirtieron en un recuerdo inolvidable, aunque la historia tenga un final agridulce.
Nacionales

Maduro: “Venezuela superó todas las pruebas impuestas por la guerra imperialista”

Señaló que el 80 % de la población respalda el camino de la convivencia y el trabajo, mientras que más del 90 % rechaza cualquier fórmula fascista que pretenda imponerse sobre la nación
Deportes

Más de 120 atletas compiten en Festival de Patinaje en el Patinódromo Alfredo León Moreno de Maracaibo

Los patinadores compitieron en las categorías Infantil A, B y C, Cadete, Juvenil y Mayores, en esta exigente modalidad de velocidad

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025