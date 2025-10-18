Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

En los últimos 10 años el plátano ha desplazado a la papa en el consumo y preferencia de los consumidores venezolanos

Por Candy Valbuena

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio
Foto: Agencias
Según estimaciones de la Fundación Para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela (Fumplaven), el consumo de plátano en Venezuela se sitúa en 180 mil toneladas por mes.

El presidente del gremio, David Enrique Govea, detalló que en promedio, calculan que un venezolano consume entre 200 y 300 gramos de plátano diarios, al tiempo que indica que en la última década, este ha sustituido a la papa en el consumo nacional.

En los últimos 10 años el plátano ha desplazado a la papa en el consumo y preferencia de los venezolanos, no solamente como un carbohidrato fresco, sino también en sus presentaciones de agroindustria. Se sospecha que el agricultor con vocación a la papa ha disminuido su producción en los últimos 15 años, expuso el presidente de Fumplaven.

El plátano se posiciona entre las principales verduras más consumidas en el país desde hace 10 años, dijo.

"Estimamos que el consumo del plátano en Venezuela alcanza las 180 mil toneladas mensualmente, estimamos que en promedio el venezolano coma entre 200 a 300 gramos per cápita diario", informó Govea en entrevista concedida a Unión Radio.

Noticia al Día/Con información de Unión Radio

Temas:

