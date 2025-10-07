Martes 07 de octubre de 2025
Nacionales

Embajada de Venezuela en Panamá reanuda servicios consulares

En una publicación difundida el 6 de octubre a través de su cuenta en Instagram, la representación diplomática calificó la jornada como “emotiva, llena de alegría y reencuentro con nuestra comunidad venezolana”, en el marco de la entrega de pasaportes y prórrogas previamente tramitadas

Por Andrea Guerrero

Embajada de Venezuela en Panamá reanuda servicios consulares
Foto: Agencia
La Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Panamá anunció esta semana la reactivación oficial de sus servicios, marcando el cierre de una etapa de interrupción que impactó directamente a la comunidad venezolana radicada en el país centroamericano.

En una publicación difundida el 6 de octubre a través de su cuenta en Instagram, la representación diplomática calificó la jornada como “emotiva, llena de alegría y reencuentro con nuestra comunidad venezolana”, en el marco de la entrega de pasaportes y prórrogas previamente tramitadas.

La reapertura se produce tras un acuerdo bilateral entre Venezuela y Panamá para restablecer la atención consular en ambas naciones, con el objetivo de facilitar la documentación y asistencia a miles de connacionales.

Según informó la Embajada, los trámites regulares —como solicitudes de pasaporte, prórrogas, apostillas y otros documentos exigidos por la normativa migratoria panameña— se retomarán de forma progresiva a partir del próximo 8 de octubre.

Esta reactivación representa un avance significativo para la comunidad venezolana en Panamá, que durante meses enfrentó limitaciones para gestionar documentos esenciales.

Noticia al Día / Unión Radio

