Empresa rusa interesada en ensamblar autobuses y camiones en Venezuela

La empresa rusa Kamaz anunció que planea instalar una planta de ensamblaje de autobuses y vehículos de carga en Venezuela, en cooperación con la compañía venezolana J.C. Internacional 2004 C.A. según precisa el portal de noticias Sputnik.

El acuerdo hace constar que “las partes tienen el interés por lanzar en Venezuela un proyecto de ensamblaje de vehículos especiales y autobuses sobre los chasis de Kamaz a partir de kits de montaje”.

En particular, se trata de autobuses de mediano tamaño, volquetes con capacidad de 20 toneladas y plataformas para vehículos comunales. El volumen de entregas se está discutiendo aún.

El director general de Kamaz, Serguéi Kogoguin, destacó que el memorando “abre nuevas perspectivas” para la marca, bien conocida en Sudamérica gracias a las victorias en varias ediciones del rally Dakar que se celebraron en el continente de 2009 a 2019.

Según comunicación del fabricante ruso, “el 7 de noviembre, PAO Kamaz y la empresa venezolana J.C. Internacional 2004 C.A. firmaron en Caracas un memorando de entendimiento para abastecer el creciente mercado de la República [Bolivariana] de autos de pasajeros y vehículos de carga Kamaz”.

La empresa, según refiere el portal, “es líder con amplia experiencia de producción de camiones y autos de pasajeros en Rusia, Kamaz puede ayudar hoy a Venezuela en el desarrollo de dicho segmento”, subrayó el ejecutivo.

Noticia al Día / Últimas Noticias